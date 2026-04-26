Рособрнадзор обсуждает отмену домашнего задания в школах

Из-за широкого распространения ИИ и готовых решений для любых учебных задач в настоящее время ведется диалог о целесообразности домашних работ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», — передает слова Музаева НЬЮМ ТАСС.
Глава Рособрнадзора считает, что из-за способности нейросетей мгновенно решать любые задачи традиционные домашние задания теряют эффективность.
Ранее он уже отмечал, что домашние работы, легко решаемые ИИ, становятся абсолютно бессмысленными.
На днях в Рособрнадзоре поставили точку в вопросе отмены Единого государственного экзамена. Музаев пояснил, что отменять ЕГЭ в ближайшие годы не планируют. Сама альтернатива главному экзамену может появиться только через 10 лет.