Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп показал видео стрельбы на приёме в честь журналистов Белого дома

Президент США Дональд Трамп выложил видео с моментом стрельбы в отеле Washington Hilton в американской столице. Инцидент произошёл на приёме в честь журналистов пресс-пула Белого дома.

Источник: Life.ru

Стрельба в отеле Washington Hilton. Видео © Truth Social / Trump.

Напомним, вечером 25 апреля во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате чего президент США и другие высокопоставленные гости были срочно эвакуированы со сцены. Секретная служба оперативно обезвредила и задержала подозреваемого, который был вооружён дробовиком; в ходе инцидента никто из охраняемых лиц не пострадал. Позже президент поблагодарил сотрудников спецслужб за их быстрые и смелые действия, отметив, что стрелок был пойман.

