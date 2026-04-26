Личные вещи красноярцев-ликвидаторов показали на выставке в краеведческом музее

Посетители экспозиции смогут узнать основные факты о масштабах бедствия, которое произошло весной 1986 года, а также о принятых мерах по устранению мощной утечки радиации. Куратор выставки в ходе экскурсий расскажет о подвиге красноярцев-ликвидаторов катастрофы и объяснит, что такое «Саркофаг» над разрушенным энергоблоком. Особую ценность в витринах представляют личные вещи красноярских героев Чернобыля и их воспоминания о работе в зоне отчуждения. Эти артефакты позволяют увидеть трагедию через призму человеческих судеб. Одна из самых масштабных техногенных аварий в мировой истории произошла 26 апреля 1986 года. Радиационному заражению подверглась территория в 140 тысяч квадратных километров, на которой проживали около 7 миллионов человек. В ликвидации последствий катастрофы участвовали более 700 тысяч человек со всего Советского Союза, в том числе около 2,5 тысячи жителей Красноярского края. Напомним, что 26 апреля в России и других странах — Международный день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.