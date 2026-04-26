Стало известно, во сколько обойдутся шашлыки в Хабаровском крае весной 2026

Стоимость шашлыка в Хабаровском крае по состоянию на конец апреля 2026 года остаётся умеренной, но заметно зависит от выбора мяса — именно оно формирует основную часть расходов. «Индекс шашлыка» в преддверии майских праздников составил hab.aif.ru.
По актуальным данным о ценах в регионе, килограмм свинины обходится примерно в 503 рубля. Килограмм говядины оценивается в сумму около 871 рубля, а стоимость баранины превышает 1100 рублей за килограмм.
Если взять классический вариант — свиной шашлык, то на компанию из трёх—четырёх человек обычно требуется около полутора килограммов мяса. Это примерно 750 рублей только за основу блюда. К мясу добавляется лук — один из главных компонентов маринада, он стоит около 58 рублей за килограмм, то есть на шашлык уйдёт ещё 20−30 рублей. Немного подсолнечного масла, соль и специи добавят ещё порядка 50−70 рублей.
В итоге минимальный набор для приготовления шашлыка укладывается примерно в 830−900 рублей. Это базовая сумма без излишеств — только мясо и простой маринад. Если же выбирать говядину, чек сразу увеличивается до 1300−1400 рублей, а с бараниной становится ещё выше.
Однако на практике расходы редко ограничиваются только мясом. К шашлыку обычно добавляют хлеб, свежие овощи, соусы и напитки. В этом случае итоговая сумма легко переваливает за 1200−2000 рублей, особенно если речь идёт о полноценном выезде на природу.
Перед вылазкой в лес важно помнить, что в 12 районах края сейчас действует особый противопожарный режим. Розжиг костров и огневые работы на открытом воздухе в этих муниципалитетах под строжайшим запретом — за нарушение предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей для физических лиц.