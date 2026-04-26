Трамп опубликовал фото стрелявшего из дробовика в гостинице «Хилтон»

Дональд Трамп опубликовал фотографии 31-летнего калифорнийца Коула Томаса Аллена. Он стрелял из дробовика на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице «Хилтон».
На опубликованных фото находится мужчина без верхней одежды, лежащий на полу со связанными за спиной руками.
Кроме того, Трамп разместил в Truth Social видео с камер наблюдения, предположительно запечатлевшее инцидент. На записи видно, как вооруженный злоумышленник пытается преодолеть контрольно-пропускной пункт, а затем охранники начинают стрелять в его сторону. При этом стало известно, что мужчина выстрелил в сотрудника Секретной службы в форменной одежде. Инцидент случился в лобби гостиницы «Хилтон», на входе в гостиницу у рамки металлоискателя. При этом Дональд Трамп уже начал пресс-конференцию после стрельбы в «Хилтоне».