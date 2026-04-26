С 25 апреля пожароопасный сезон открыт в ряде лесничеств Красноярского края

С 25 апреля в Абанском, Дзержинском, Долгомостовском, Казачинском, Пировском, Таёжинском, Тюхтетском и Усольском лесничествах объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщили в краевом Лесопожарном центре. Ранее аналогичный режим был введён в лесах южных и западных округов. Мониторинг ситуации в лесном фонде ведётся круглосуточно с помощью спутников, авиации, беспилотников, видеонаблюдения и наземного патрулирования. Как отмечают в Лесопожарном центре, это позволяет оперативно обнаруживать и тушить до 95% возгораний на ранней стадии. Жителям напоминают: сжигать сухую траву запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. При обнаружении возгорания в лесу следует немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00. Напомним, на юге региона усилили группировку лесных пожарных.