Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о штрафах за выгул питомцев на пляжах

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. За выгул домашних животных на пляже россиянам может грозить штраф до трех тысяч рублей, рассказала РИА Новости адвокат Адвокатской палаты Московской области, член союза юристов-блогеров на базе АЮР и МГЮА Евгения Филиппова.

Источник: www_ria_ru

Адвокат отметила, что прямой запрет на посещение пляжа с животными закреплен в пункте 4.2.7 приказа МЧС России № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации». При этом, как уточнила юрист, запрет не распространяется на собак-поводырей.

Кроме того, она подчеркнула, что запрет действует только на официальных оборудованных пляжах, которые внесены в специальный реестр МЧС — на остальных участках береговой линии, не предназначенных для массового купания, выгул животных не запрещен.

Филиппова добавила, что данное правило введено первую очередь для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности всех отдыхающих.

«За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ: для граждан штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юрлиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей», — сказала юрист.

По словам адвоката, местные власти также могут устанавливать свои правила. Например, в Москве штраф за нарушение правил выгула животных на пляжах составляет от одной до двух тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге штраф за аналогичное нарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей.