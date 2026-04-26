Россиян предупредили о штрафах за выгул питомцев на пляжах

Адвокат отметила, что прямой запрет на посещение пляжа с животными закреплен в пункте 4.2.7 приказа МЧС России № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации». При этом, как уточнила юрист, запрет не распространяется на собак-поводырей.
Кроме того, она подчеркнула, что запрет действует только на официальных оборудованных пляжах, которые внесены в специальный реестр МЧС — на остальных участках береговой линии, не предназначенных для массового купания, выгул животных не запрещен.
Филиппова добавила, что данное правило введено первую очередь для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности всех отдыхающих.
«За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ: для граждан штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до пятнадцати тысяч рублей, для юрлиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей», — сказала юрист.
По словам адвоката, местные власти также могут устанавливать свои правила. Например, в Москве штраф за нарушение правил выгула животных на пляжах составляет от одной до двух тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге штраф за аналогичное нарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей.