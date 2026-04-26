Трамп раскрыл подробности задержания мужчины, который стрелял на приёме в гостинице «Хилтон»

Ранее хозяин Белого дома опубликовал в соцсетях фотографию 31-летнего калифорнийца Коула Томаса Аллена, который стрелял «Хилтоне», где находился сам Трамп. Напомним, утром 26 апреля на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома произошла стрельба. С мероприятия в экстренном порядке эвакуировали Дональда Трампа, членов его администрации и супругу Меланию Трамп. Во время стрельбы пострадал офицер Секретной службы США.