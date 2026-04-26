Символ солдатской матери. Как живут потомки легендарной Епистинии Степановой

Епистиния Степанова известна на весь мир своей страшной материнской трагедией, ведь девятерых её сыновей забрала война. Уникальный музей семьи Степановых находится в Тимашевске, но последние годы жизни женщина провела в Ростове-на-Дону. Здесь живёт её внучка Людмила Снитко, а также правнук, праправнук и три прапраправнучки.
В этом году Людмиле Николаевне исполняется 85 лет, и она решила к юбилею издать книгу воспоминаний о бабушке. Rostov.aif.ru выяснил, почему родилась такая идея и какие семейные черты сохранили потомки легендарной Матери.
Из 15 осталось двое.
В Ростове Епистиния Фёдоровна жила в 60-е годы, сюда её забрала с Кубани дочь Валентина, работавшая учителем. Бабушка Пестя умерла в донской столице в 1969 году в возрасте 86 лет. На доме № 32 на 20-й линии установлена мемориальная доска, где написано, что здесь жила «Мать девяти сыновей, погибших за свободу и независимость нашей Родины».
Людмила Снитко — дочь Николая, второго по счёту сына Степановой. Он единственный вернулся с Великой Отечественной, долго болел и умер, так и не оправившись от ран. У потомков есть традиция каждый год приезжать к мемориальной доске, чтобы почтить память бабушки. Обязательно приходят с детьми и внуками 9 Мая, также сюда приезжал и свадебный кортеж её внука Юрия Снитко.
Всего же у Епистинии и её мужа Михаила было 15 детей, но, к сожалению, до взрослого возраста дожили лишь девять сыновей и дочь Варя (изменившая позже имя на Валентину).
«После войны бабушка жила в хуторе Первое Мая в Краснодарском крае. Ещё школьницей я помогала ей перечитывать фронтовые письма от сыновей. Сама она была неграмотной. Когда про неё начали писать в газетах, ей стали приходить письма со всей России. Люди хотели поддержать её. Были и те, у кого в семье тоже случилось несчастье. Они просили поделиться советом, как она пережила такое горе. Бабушка считала себя обязанной поддержать их и просила меня написать ответ. Бывало, что кто-то начинал жаловаться на свои неприятности, и она говорила: “Когда тебе тяжело, вспомни обо мне, и станет легче”. Тогда люди понимали, что мелкие невзгоды — ничто рядом с настоящим горем», — рассказывает Людмила Николаевна.
Орден «Мать-героиня» Епистиния получила одной из первых советских матерей. Хотя, по словам внучки, никакие награды для неё не имели значения, всю жизнь она была погружена в воспоминания о погибших сыновьях.
Глазами близких.
В 1979 году о судьбе Епистинии вышла книга «Русская мать» Алексея Быстрова, а в 1998 году в серии «Жизнь замечательных людей» — «Епистиния Степанова» Виктора Конова. Потомки очень благодарны авторам за их большой труд. Но там много лирических отступлений, а Людмиле Николаевне всегда хотелось сделать больший упор на жизненные наблюдения о бабушке. Ведь она провела с ней детство и юность. Много лет вела записи, собирала фото, прежде чем решилась написать книгу воспоминаний и представить своё видение судьбы родного человека. К тому же, по её словам, во многих изданиях дана недостоверная информация о её родителях: Николае и Евдокии, и она хочет это исправить.
«У моих родителей была большая любовь, но пожениться они смогли не сразу. В 1938-м у них родился первенец Валентин, в 1939-м — Толик. Я родилась 19 сентября 1941 года, отца даже не видела. Осенью 1941-го года он ушёл воевать на Кавказ в составе 5-го гвардейского Донского кавалерийского корпуса. Так что впервые я увидела папу, когда мы встречали его после госпиталя в 1945 году. Он передвигался на костылях, худой, весом всего около 40 килограммов. Мы стояли с мамой: я и братишки. Валька увидел его и закричал: “Вот мой папка! Настоящий казак!” Ему понравилось, что у отца усы и чёрный чуб спадает на лоб. А я смотрела настороженно на незнакомого дядьку. Тут он подошёл, всех нас обнял, притянул к себе, и я успокоилась», — вспоминает Людмила Снитко.
У Николая были прострелены лёгкие, он часто задыхался, а ещё раздроблена кость ноги. Его взяли бригадиром в бригаду плотников, но работа ему давалась нелегко. Мать радовалась, что вернулся живым хоть один сынок.
На протяжении полувека Снитко хранит историю семьи. Она создала домашний музей в своей квартире, куда сейчас приходят на экскурсии ученики ростовских школ. Сделала большие портреты всех братьев Степановых и рассказывает о судьбе каждого.
Погиб в 20 лет.
Одна из улиц в донской столице названа именем 339-й Ростовской стрелковой дивизии. В ней служил младший сын Епистинии Александр Степанов, получивший звание Героя Советского Союза (посмертно). Дома его звали «Мизинчиком». Молодого лейтенанта назначили командиром взвода миномётчиков. Главной задачей десанта, куда входила рота Александра, было создать видимость штурма, чтобы отвлечь на себя силы немцев, пока наши начнут форсирование Днепра в другом месте. Задачу они выполнили, но ценою собственных жизней. Александр Степанов и двое его бойцов до конца отбивались гранатами от фашистов. Последним снарядом Саша взорвал себя вместе с врагами. Ему было всего 20 лет.
Людмила Николаевна помогала вести многолетнюю переписку с войсковой частью, названной именем Александра: «Бабушке приходили письма из части в Уссурийском крае. Её просили рассказать о жизни героя, его школьных и юношеских годах. Мы очень старались написать о Саше подробнее, им всё было интересно».
В 60-е годы было принято решение, что прах женщины, ставшей символом Матери Солдата, должен покоиться в станице Днепровской на Кубани, где прошла большая часть её жизни. Там находится дом-музей, мемориальный комплекс, куда приезжают люди со всего света. Её портрет изображён на гербе Тимашевска, города Материнской Славы.
Талант в наследство.
Людмила Николаевна переехала в Ростов из Тимашевска в 60-х годах. Дома она окончила торгово-кооперативную школу, решила учиться дальше и пошла на вечернее отделение техникума лёгкой промышленности. 18 лет проработала на швейной фабрике специалистом ОТК, потом почти 20 лет трудилась экономистом в кожгалантерейном объединении… Всегда занималась общественной работой. Муж Василий был строителем, хорошим специалистом.
Талант бабушки Пести — печь вкуснейшие пышные пироги размером с полстола с капустой, вишней, курагой — перешёл к Людмиле. И теперь пироги по её рецепту обожает поколение детей ХХI века.
Нежданно-негаданно Людмила тоже вошла в историю. В 2025 году к 80-летию Победы был снят восьмисерийный фильм «Солдатская мать» о судьбах Степановой и её сыновей. Главная героиня в нём названа Ефросиньей Семёновой, но, по словам создателей, лишь потому, что было трудно собрать письменные согласия на сценарий со всех ныне живущих потомков Епистинии. А вот имена внучки Люды и её отца Николая не меняли.
Братья Степановы были мастера на все руки. Талантливые люди, они играли на разных музыкальных инструментах и сочиняли спектакли, сами же в них и играли. Потомки Епистинии живут в цифровую эпоху, но тоже многое умеют. Могла ли бабушка Пестя подумать, что её внук Юрий и правнук Дмитрий будут заниматься автоматизацией московского метрополитена, участвовать в создании модернизированного таганрогского трамвая? Жена Дмитрия Екатерина Снитко работала экономистом. Во время пандемии увлеклась визажем, да так успешно, что стала победительницей разных конкурсов.
Три их дочери, Ксюша, Даша и Маргарита, не раз были в музее легендарной прапрапрабабушки и относятся к ней с большим уважением.
В семье сохраняется традиция собираться на праздники за большим столом со всеми родителями, бабушками, прабабушками… А если и друзья заглянут, им тоже рады.
«Каждый день мы начинаем с совместного завтрака. Вечером мы обязательно встречаемся за ужином и рассказываем, как у кого прошёл день, делимся радостями или переживаниями», — рассказывает невестка Екатерина.
В дружной семье по-другому и быть не может.