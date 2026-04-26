Как живут потомки легендарной Епистинии Степановой

«У моих родителей была большая любовь, но пожениться они смогли не сразу. В 1938-м у них родился первенец Валентин, в 1939-м — Толик. Я родилась 19 сентября 1941 года, отца даже не видела. Осенью 1941-го года он ушёл воевать на Кавказ в составе 5-го гвардейского Донского кавалерийского корпуса. Так что впервые я увидела папу, когда мы встречали его после госпиталя в 1945 году. Он передвигался на костылях, худой, весом всего около 40 килограммов. Мы стояли с мамой: я и братишки. Валька увидел его и закричал: “Вот мой папка! Настоящий казак!” Ему понравилось, что у отца усы и чёрный чуб спадает на лоб. А я смотрела настороженно на незнакомого дядьку. Тут он подошёл, всех нас обнял, притянул к себе, и я успокоилась», — вспоминает Людмила Снитко.