Гиперфокус на пустой желудок: Психолог объяснила, почему голодные сотрудники более продуктивные

С точки зрения эволюционной психологии, работа — это сублимированная охота. Когда человек голоден, активируются древние нейронные цепи, отвечающие за инстинкт добывать еду. На короткой дистанции это даёт гиперфокус. Мозг получает сигнал: «ресурсы на исходе, надо действовать быстро». Сотрудник не отчёт пишет — он охотится. Поэтому, и вправду, голодные сотрудники более продуктивны.