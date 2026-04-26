Онищенко назвал симптомы убивающей за день пугающей инфекции

Рост заболеваемости менингитом отмечен в России. По данным из открытых источников только за восемь месяцев 2025 года число выявленных случаев возросло в 3,9 раз в сравнении с показателями 2024 года. Смертельно опасная бактериальная инфекция поражает и взрослых, и детей. О путях ее передачи и симптомах рассказал aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Менингит характеризуется воспалением мозговых оболочек. В нашей стране есть вакцина от этого заболевания, но она не входит в состав национального календаря, потому что в этом нет необходимости. Он включена в состав региональных календарей, как мы их называем, по эпидпоказаниям», — отметил он.
Эксперт уточнил, что заболевание передается воздушно-капельным путём, но его контагинозность намного ниже, чем, например, у гриппа.
«Говорить о катастрофичности ситуации не стоит, но нужно усилить мониторинг, то есть выявлять на ранних стадиях. Надо учитывать, что есть носительство, когда человек не болеет, но является источником заболевания», — объяснил Онищенко..
Эпидемиолог объяснил, какие симптомы указывают на менингит.
«Высокая температура, головные боли, потеря сознания, потому что воспалились мозговые оболочки. Повышается давление. появляется сыпь», — сказал он.
Менингит очень тяжело протекает, он сложно лечится, а после выздоровления требуется долгая реабилитация. Порядка трети перенесших менингит становятся инвалидами.