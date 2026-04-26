Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опубликовал фото мужчины, стрелявшего из дробовика в гостинице «Хилтон»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал фото 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена. Мужчина стрелял из дробовика в субботу, 25 апреля, на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице «Хилтон».

На опубликованных снимках он без верхней одежды лежит на полу со связанными за спиной руками.

Также американский лидер разместил в соцсети Truth Social видео с камер наблюдения, которое запечатлело инцидент. На записи видно, как вооруженный мужчина пытается преодолеть контрольно-пропускной пункт, а потом охранники начинают стрелять в его сторону.

Дональд Трамп ранее сообщил о задержании мужчины, который стрелял на мероприятии в Вашингтоне с его участием.

Президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале. Мероприятие тут же прервали и попросили всех удалиться после нескольких хлопков. На сцену, где находился Трамп, вышли агенты секретной службы с оружием. Его эвакуировали. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше