Трамп опубликовал фото мужчины, стрелявшего из дробовика в гостинице «Хилтон»

Президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале. Мероприятие тут же прервали и попросили всех удалиться после нескольких хлопков. На сцену, где находился Трамп, вышли агенты секретной службы с оружием. Его эвакуировали. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.