Трамп опубликовал фото мужчины, стрелявшего из дробовика в гостинице «Хилтон»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал фото 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена. Мужчина стрелял из дробовика в субботу, 25 апреля, на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в гостинице «Хилтон».
На опубликованных снимках он без верхней одежды лежит на полу со связанными за спиной руками.
Также американский лидер разместил в соцсети Truth Social видео с камер наблюдения, которое запечатлело инцидент. На записи видно, как вооруженный мужчина пытается преодолеть контрольно-пропускной пункт, а потом охранники начинают стрелять в его сторону.
Дональд Трамп ранее сообщил о задержании мужчины, который стрелял на мероприятии в Вашингтоне с его участием.
Президента США вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале. Мероприятие тут же прервали и попросили всех удалиться после нескольких хлопков. На сцену, где находился Трамп, вышли агенты секретной службы с оружием. Его эвакуировали. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.