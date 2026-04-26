В Амурском районе общественник проверила работу дежурной части полиции

Представитель общественного совета при ОМВД России по Амурскому району Ольга Бондаренко провела проверку работы дежурной части районного отдела полиции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Вместе с заместителем начальника — начальником отдела по работе с личным составом майором полиции Надеждой Федяниной общественница ознакомилась с материально-технической базой подразделения. Особое внимание было уделено алгоритмам оперативного реагирования на поступающие обращения граждан.
Дежурный офицер объяснил схему передачи информации, которая обеспечивает координацию между следственно-оперативной группой и патрульными нарядами, дислоцированными в непосредственной близости от места происшествия. Это позволяет сократить время прибытия нарядов на вызовы.
По результатам проверки нарушений или замечаний, касающихся профессиональной деятельности сотрудников полиции, не выявлено. Ольга Бондаренко высоко оценила эффективность и оперативность работы дежурной части, а также тактичность и профессионализм сотрудников при взаимодействии с гражданами, обратившимися за помощью. Подобные проверки проводятся на регулярной основе в рамках общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел.
