В Амурском районе общественник проверила работу дежурной части полиции

По результатам проверки нарушений или замечаний, касающихся профессиональной деятельности сотрудников полиции, не выявлено. Ольга Бондаренко высоко оценила эффективность и оперативность работы дежурной части, а также тактичность и профессионализм сотрудников при взаимодействии с гражданами, обратившимися за помощью. Подобные проверки проводятся на регулярной основе в рамках общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел.