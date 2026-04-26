В Шушенском водитель авто не пропустил мотоциклиста и устроил смертельное ДТП (видео)

В поселке Шушенское 25 апреля произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист, сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, 53-летний водитель, управляя автомобилем Honda Orthia, двигался со стороны поселка Шушенское в сторону села Казанцево. При повороте налево он не предоставил преимущество встречному транспорту и допустил столкновение с мотоциклом Suzuki под управлением 36-летнего водителя.
На видео, предоставленном ГАИ видно, что стрелка спидометра развалившегося на части мотоцикла застыла на отметке около 190 км/ч.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте. Двое пассажиров автомобиля — 50-летняя женщина и мальчик 10 лет — доставлены в медицинское учреждение.