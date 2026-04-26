Музаев раскрыл механизм работы нейросети, фиксирующей нарушения на ЕГЭ

МОСКВА, 26 апреля /ТАСС/. Искусственный интеллект, который следит за порядком проведения ЕГЭ «выращивался» на протяжении нескольких лет и был встроен в систему видеонаблюдения. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В этом году впервые искусственный интеллект первым определил нарушителя, он указал на подозрительного участника экзамена. После перепроверки было подтверждено, что участник нарушал экзамен, имел гаджет. ИИ находится в камере, это встроенное видеонаблюдение, программа, которая отслеживает нетипичные действия участников экзамена, — использование шпаргалок, использования телефонов, гаджетов, микронаушников. ИИ автоматически выставляет метку. Все метки, которые выставляются искусственным интеллектом или онлайн-наблюдателем, дальше проходят верификацию отдельными, опытными, так скажем, администраторами. И люди уже точно дают вердикт, было зафиксировано нарушение или нет», — сказал Музаев.
Он уточнил, что система работает в рамках платформы «Смотри ЕГЭ» совместно с Ростелекомом. В этом году будет пятый год, как в ведомстве «растят» свой искусственный интеллект, своего общественного наблюдателя на достаточно большой выборке (60 тыс. классов). «Поэтому я ребятам в этом году не советую списывать. Наш “малыш” подрос, и если общественного наблюдателя в классе нет, это не значит, что метку можно не получить», — резюмировал Музаев.