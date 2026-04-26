Трамп начал выступление после инцидента со стрельбой на приёме с ним

Президент США Дональд Трамп, как и обещал ранее, начал своё выступление перед прессой после происшествия со стрельбой на мероприятии с его участием. Брифинг проходит в американской администрации.
Инцидент произошёл в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, где проводился торжественный ужин для журналистов пула Белого дома. Подозреваемый в стрельбе был задержан.
После случившегося Трампа вместе с его супругой Меланией вывели в безопасное место. Также были эвакуированы вице-президент США Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Среди членов американской администрации никто не пострадал.
Напомним, агентство Reuters сообщило, что человек, открывший стрельбу на мероприятии в гостинице Вашингтона, целился в сторону сотрудника Секретной службы США.