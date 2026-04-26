В Роскачестве напомнили о штрафах за поджог сухой травы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Поджог сухой травы не являются законным способом очистки территории, это запрещено законодательством РФ и может привести к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщил ТАСС главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.
«Поджог сухой травы, так называемые палы, в России не только не являются законным способом очистки территории, но и прямо запрещены действующим законодательством. Правила противопожарного режима в Российской Федерации прямо запрещают выжигать сухую травянистую растительность на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. Также запрещен пал травы в полосах отвода автомобильных и железных дорог, путепроводов и продуктопроводов», — объяснил он.
По словам эксперта, если поджог травы не привел к тяжким последствиям, гражданин может быть привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности с назначением штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если действия были совершены в условиях особого противопожарного режима, размер штрафа увеличится и составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме этого, если поджог травы произошел рядом с лесом или перекинулся на лесной массив, штрафы для граждан могут достигать 60 тыс. рублей.
«В случае, если пал травы приведет к уничтожению или повреждению лесных насаждений, виновные лица подлежат уголовному преследованию по статье 261 УК РФ, вплоть крупного штрафа или лишения свободы на срок до десяти лет. Также уголовная ответственность возможна по ст. 168 УК РФ за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, виновному грозит штраф до 120 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до одного года», — добавил Поздняков. Помимо назначения наказания виновное лицо обязано в полном объеме возместить причиненный материальный ущерб.
Что касается сбора и сжигания сухой травы на частных участках, то такие действия допускаются только при строжайшем соблюдении обязательных требований пожарной безопасности — использование металлических емкостей или ям, соблюдение расстояний до построек, очистка территории, наличие первичных средств пожаротушения и другие, отметил эксперт. Если в регионе введен особый противопожарный режим, любое использование открытого огня запрещается полностью.