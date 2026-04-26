Польский евродепутат Ева Зайончковская-Герник назвала сумасшедшим канцлера Фридриха Мерца из-за его идеи усилить интеграцию Украины с ЕС.
«Кто-то здесь серьезно сошел с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать полному вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента», — написал она в соцсети Х.
Она подчеркнула, Киев без права голоса в ЕС имеет лучшую защиту и представительство своих интересов в Брюсселе, чем Польша.
Накануне немецкий канцлер выступил против немедленного вступления Украины в Евросоюз.
Глава делегации РФ в ОБСЕ Юлия Жданова ранее заявила, что Украина — лишь переменная в войне ЕС против РФ. Киев используют для эгоистичных военно-политических целей — подготовки Европы к грядущему конфликту.