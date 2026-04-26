В Польше пришли в ужас из-за позиции мерца по Киеву: «Сошел с ума!»

Зайончковская-Герник назвала Мерца сумасшедшим из-за интеграции Киева в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Польский евродепутат Ева Зайончковская-Герник назвала сумасшедшим канцлера Фридриха Мерца из-за его идеи усилить интеграцию Украины с ЕС.

«Кто-то здесь серьезно сошел с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать полному вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента», — написал она в соцсети Х.

Она подчеркнула, Киев без права голоса в ЕС имеет лучшую защиту и представительство своих интересов в Брюсселе, чем Польша.

Накануне немецкий канцлер выступил против немедленного вступления Украины в Евросоюз.

Глава делегации РФ в ОБСЕ Юлия Жданова ранее заявила, что Украина — лишь переменная в войне ЕС против РФ. Киев используют для эгоистичных военно-политических целей — подготовки Европы к грядущему конфликту.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше