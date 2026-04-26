Эксперт Лебедев: авария на ЧАЭС дала старт формированию ядерной безопасности

ТОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Авария на Чернобыльской АЭС изменила мировое отношение к безопасности и дала старт формированию «культуры ядерной безопасности». Об этом ТАСС сообщил начальник производственно-технического отдела реактора Томского политехнического университета (ТПУ) Иван Лебедев.
«До Чернобыля в мире не было единого понимания, что такое ядерная безопасность, не было понятий глубоко эшелонированной защиты, не было понятия культуры ядерной безопасности. То есть Чернобыльская авария — это как крушение “Титаника”: после этого люди начали задумываться о том, что вообще происходит», — сказал Лебедев.
По его словам, сегодня на всех атомных объектах действуют руководства по управлению авариями, созданы специальные аварийные команды, которые немедленно приступают к ликвидации последствий. Внештатные аварийно-спасательные формирования набираются из штатных сотрудников реакторов, проходящих дополнительное обучение в качестве спасателей.
Лебедев отметил, что ключевым понятием стала «культура ядерной безопасности» — в сотрудниках воспитывают внутреннюю потребность строго следовать регламентам. Чернобыльская катастрофа произошла по совокупности факторов, и теперь безопасность является главным приоритетом. Требования к персоналу существенно выросли: если раньше на связанных с безопасностью должностях могли работать люди с любым техническим образованием, то сегодня это специалисты с профильным образованием, получающие персональное разрешение от Ростехнадзора.
По мнению экспертов, российские специалисты обладают лучшими в мире теоретическими и практическими знаниями. «Обжегшись на молоке, дуют на воду», — подчеркнул Лебедев. По его мнению, именно поэтому подготовка кадров в атомной отрасли в России остается максимально жесткой.
Авария на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.