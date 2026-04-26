В Новосибирске с 1 мая изменятся правила для водителей

Контроль за сезонной обувью колёс
В мае водители должны «переобуть» машину в летнюю резину. За езду на шипованных или зимних покрышках в тёплое время года предусмотрено предупреждение либо денежное взыскание в размере 500 рублей. Соответствующее требование закреплено в перечне неисправностей Правил дорожного движения. ГИБДД начнёт штрафовать нарушителей после окончания месяца.
Пересчёт утилизационного сбора для машин из ЕАЭС
С 1 мая изменится методика расчёта утилизационного сбора для автомобилей, поступающих с территории Евразийского экономического союза. Теперь в сумму сбора заложат не только разницу в таможенных пошлинах, но и расхождение по акцизам и НДС, а также отклонение задекларированной стоимости автомобиля от среднерыночной. Эксперты прогнозируют рост цен на импортные модели, особенно премиум-сегмента, который завозят по параллельному импорту, удорожание может составить 20−25%. Частным покупателям сохранят льготы, если машина с мотором до трёх литров ввозится для себя и не будет продана в течение года.
Корейские бренды убирают из параллельного импорта
С 8 мая продукция Kia и Hyundai исчезнет из списка товаров, разрешённых для параллельного импорта. Соответствующий приказ Минпромторга вступает в силу, и теперь ряд запчастей — шланги, трубки, зеркала, крепёж — нельзя ввозить без разрешения правообладателей.
Льготные автокредиты для многодетных
Минпромторг выступил с инициативой открыть программу льготного автокредитования для многодетных семей. Об этом рассказал глава ведомства Антон Алиханов. На данный момент механизм работает для педагогов, медработников, участников СВО и их родных: бюджет компенсирует банкам часть ставки, за счёт чего покупатели получают скидку 20% на машины с двигателем внутреннего сгорания (на Дальнем Востоке — 25%) и 35% на электромобили. При этом выбрать можно только из отечественных марок с высоким уровнем локализации: Lada, ГАЗ, УАЗ, «Москвич 3».
Распродажи у дилеров сохранятся
Автосалоны в мае, скорее всего, сохранят выгодные предложения, но наращивать уступки не планируют. На складах скопился запас непроданных машин, поэтому бренды будут поддерживать средний уровень скидок. Ожидать более щедрых распродаж пока не стоит.