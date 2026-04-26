В Новосибирске с 1 мая изменятся правила для водителей

Май принесёт российским автомобилистам несколько важных перемен. Как сообщает BFM-Новосибирск, в частности изменится расчёт утильсбора.

Источник: Freepik

Контроль за сезонной обувью колёс

В мае водители должны «переобуть» машину в летнюю резину. За езду на шипованных или зимних покрышках в тёплое время года предусмотрено предупреждение либо денежное взыскание в размере 500 рублей. Соответствующее требование закреплено в перечне неисправностей Правил дорожного движения. ГИБДД начнёт штрафовать нарушителей после окончания месяца.

Пересчёт утилизационного сбора для машин из ЕАЭС

С 1 мая изменится методика расчёта утилизационного сбора для автомобилей, поступающих с территории Евразийского экономического союза. Теперь в сумму сбора заложат не только разницу в таможенных пошлинах, но и расхождение по акцизам и НДС, а также отклонение задекларированной стоимости автомобиля от среднерыночной. Эксперты прогнозируют рост цен на импортные модели, особенно премиум-сегмента, который завозят по параллельному импорту, удорожание может составить 20−25%. Частным покупателям сохранят льготы, если машина с мотором до трёх литров ввозится для себя и не будет продана в течение года.

Корейские бренды убирают из параллельного импорта

С 8 мая продукция Kia и Hyundai исчезнет из списка товаров, разрешённых для параллельного импорта. Соответствующий приказ Минпромторга вступает в силу, и теперь ряд запчастей — шланги, трубки, зеркала, крепёж — нельзя ввозить без разрешения правообладателей.

Льготные автокредиты для многодетных

Минпромторг выступил с инициативой открыть программу льготного автокредитования для многодетных семей. Об этом рассказал глава ведомства Антон Алиханов. На данный момент механизм работает для педагогов, медработников, участников СВО и их родных: бюджет компенсирует банкам часть ставки, за счёт чего покупатели получают скидку 20% на машины с двигателем внутреннего сгорания (на Дальнем Востоке — 25%) и 35% на электромобили. При этом выбрать можно только из отечественных марок с высоким уровнем локализации: Lada, ГАЗ, УАЗ, «Москвич 3».

Распродажи у дилеров сохранятся

Автосалоны в мае, скорее всего, сохранят выгодные предложения, но наращивать уступки не планируют. На складах скопился запас непроданных машин, поэтому бренды будут поддерживать средний уровень скидок. Ожидать более щедрых распродаж пока не стоит.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше