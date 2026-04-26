В Новосибирске с 1 мая изменятся правила для водителей

С 1 мая изменится методика расчёта утилизационного сбора для автомобилей, поступающих с территории Евразийского экономического союза. Теперь в сумму сбора заложат не только разницу в таможенных пошлинах, но и расхождение по акцизам и НДС, а также отклонение задекларированной стоимости автомобиля от среднерыночной. Эксперты прогнозируют рост цен на импортные модели, особенно премиум-сегмента, который завозят по параллельному импорту, удорожание может составить 20−25%. Частным покупателям сохранят льготы, если машина с мотором до трёх литров ввозится для себя и не будет продана в течение года.