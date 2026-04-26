Больше 200 пострадавших от радиации получают выплаты в Приморье

26 апреля исполняется 40 лет со дня самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества — аварии на Чернобыльской АЭС. В Приморском крае сегодня живут 218 человек, которые участвовали в ликвидации последствий или работали в зоне отчуждения. Все они имеют право на целый пакет государственной поддержки: от досрочной пенсии до ежегодных компенсаций и санаторно-курортного лечения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Пострадавшим от радиации положены ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг, включающий бесплатные лекарства, путевки в санаторий и оплату проезда к месту лечения. Некоторые ликвидаторы имеют право даже на две пенсии одновременно — государственную по инвалидности и страховую по старости. Также чернобыльцам ежемесячно компенсируют вред здоровью, выделяют деньги на продукты и школьное питание детей.
Приморцы, пострадавшие в радиационных катастрофах, в зависимости от категории, могут получать ряд ежегодных выплат, в том числе компенсации за полученный вред здоровью, на оздоровление и семьям по потере кормильца. Кроме того, чернобыльцам предоставляются ежемесячные денежные компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, на приобретение продовольственных товаров, школьное питание детей и другие льготы.
Оформить выплаты можно в клиентской службе Социального фонда, в МФЦ или через портал госуслуг. Ежегодные компенсации за вред здоровью, на оздоровление и семьям по потере кормильца продлеваются автоматически.