Омский омбудсмен указала на проблемы с поставкой льготных лекарств

Выделено допфинансирование.

Источник: Комсомольская правда

Региональный уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова сообщила о перебоях с обеспечением населения льготными медикаментами. Дополнительные средства Омской области уже выделили.

Среди главных причин сложившейся ситуации — недостаточное финансирование и ошибки при планировании закупок препаратов. По словам омбудсмена, анализ жалоб местных жителей позволяет выделить несколько ключевых проблем.

«Типичные барьеры: административные сложности при получении рецептов, ограниченность регионального перечня лекарств, сложности с логистикой и закупками, приводящие к дефициту», — сказала Ирина Касьянова.