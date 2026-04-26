Омский омбудсмен указала на проблемы с поставкой льготных лекарств

Региональный уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова сообщила о перебоях с обеспечением населения льготными медикаментами. Дополнительные средства Омской области уже выделили.
Среди главных причин сложившейся ситуации — недостаточное финансирование и ошибки при планировании закупок препаратов. По словам омбудсмена, анализ жалоб местных жителей позволяет выделить несколько ключевых проблем.
«Типичные барьеры: административные сложности при получении рецептов, ограниченность регионального перечня лекарств, сложности с логистикой и закупками, приводящие к дефициту», — сказала Ирина Касьянова.