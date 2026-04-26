В Хабаровске управляющим компаниям грозят штрафы за грязь в подъездах

Поводом для обследования стали жалобы жителей, поступившие на прямую линию губернатора Дмитрия Демешина и в чат главы региона в социальных сетях. По всем адресам выявлены нарушения содержания общего имущества. Сергей Распутин отметил: «На прямую линию губернатора поступили жалобы от жителей: в доме не убирают мусор, нет порядка в подъездах, протекает кровля. Мы своими глазами увидели: управляющая компания бездействует. Её оправдания про “низкий тариф” не снимают ответственности. Безусловно, нужно вместе с жителями решать вопрос о пересмотре тарифа, но это не значит, что можно ничего не делать сегодня. Мы выдадим предписание — все нарушения, которые зафиксируем, придётся устранить».