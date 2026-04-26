В Хабаровске управляющим компаниям грозят штрафы за грязь в подъездах

Начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Сергей Распутин провёл выездные проверки трёх многоквартирных домов в Хабаровске. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поводом для обследования стали жалобы жителей, поступившие на прямую линию губернатора Дмитрия Демешина и в чат главы региона в социальных сетях. По всем адресам выявлены нарушения содержания общего имущества. Сергей Распутин отметил: «На прямую линию губернатора поступили жалобы от жителей: в доме не убирают мусор, нет порядка в подъездах, протекает кровля. Мы своими глазами увидели: управляющая компания бездействует. Её оправдания про “низкий тариф” не снимают ответственности. Безусловно, нужно вместе с жителями решать вопрос о пересмотре тарифа, но это не значит, что можно ничего не делать сегодня. Мы выдадим предписание — все нарушения, которые зафиксируем, придётся устранить».
В доме по улице Кирова, 3Б подтвердилось отсутствие уборки придомовой территории и подъезда. По двум адресам на Комсомольской, 52 и 38 зафиксированы разрушение фасада, грязь в подъездах и запущенность дворов. Должностные и юридические лица управляющих организаций будут привлечены к ответственности, а нарушения предписано устранить в сжатые сроки. За 2025 год сумма штрафов, наложенных ведомством, составила почти 17 миллионов рублей, за неполный 2026-й — уже более 15,6 миллиона. В управлении подчеркнули: штрафы — не самоцель, а инструмент для недобросовестных коммунальщиков. Для подачи заявок жителям рекомендовано использовать портал «Госуслуги. Дом».
