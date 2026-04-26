Месяц в Чернобыле: красноярец рассказал о ликвидации аварии и жизни после

О последствиях тех страшных дней организм напоминает всю жизнь.

Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Михаил Власов рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, как более месяца боролся с радиацией в третьем энергоблоке станции.

Перед спецротой Власова стояла задача по дезактивации объектов. Отмывали от радиации помещения, резали и выбрасывали кабели, закрывали свинцовыми листами трещины взорвавшегося четвёртого энергоблока. Трудились с раннего утра до позднего вечера в жаре и пару. Работали в респираторах, вес амуниции составлял 30 кг.

«Радиация буквально сочилась из всех щелей», — вспоминает Михаил Николаевич.

«И задыхался, и мышцы становились ватными… Кислородное голодание клеток в результате облучения. Идёшь, бывает, и тяжело становится. Однажды шёл по подземному переходу и чувствую, воздуха не хватает. Вот я к стеночке и прилёг. Народ у нас понимающий: раз человек лежит, ни к кому не пристаёт, значит, ему хорошо. Ну, отдышался, встал, отряхнулся и дальше пошёл», — рассказывает герой.

В преддверии 40-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о награждении Михаила Власова почётной грамотой, которую вручили ликвидатору 24 апреля.

