Три жены и трое детей: как разделят наследство Пиманова

Продюсер, режиссер, сценарист и бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался 23 апреля из-за острого инфаркта миокарда. У него остались двое родных сыновей от первого брака, приемная дочь от второго и супруга — актриса Ольга Погодина. В беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский объяснил, как будет делиться имущество знаменитого телеведущего и на что могут рассчитывать его бывшие жены.
Дети Пиманова: кто есть кто.
В первом браке с Валерией Архиповой у него родились двое сыновей: 30 сентября 1980-го появился на свет первенец Денис, а в 1989-м — Артем. Оба брата, по примеру отца, связали свою судьбу с телевидением и работали вместе с ним над проектом «Человек и закон». Параллельно Денис занимается бизнесом — он стал директором юридической компании «Человек и закон». Он женат на Оксане, у них двое детей: сын Алексей (2010 г. р.) и дочь Варя (2013 г. р.). Артем Пиманов также женат (супругу зовут Виолетта), сведений о его детях нет.
Алексей Пиманов удочерил дочь своей второй супруги Валентины Ждановой — Дарью. Он дал девочке свою фамилию и всегда относился к ней как к родной. Приемная дочь сохранила теплые отношения с отчимом даже после его развода с ее матерью. Дарья, как и сыновья Пиманова, нашла призвание в телеиндустрии: она сотрудничала с Первым каналом, «Звездой», «Россией-1», снимает документальное и художественное кино, а также ведет программу «Легенды музыки» на канале «Звезда» под псевдонимом Дарья Веста.
Три жены: от любви к любви.
О первой жене Алексея Пиманова известно немного. С Валерией Архиповой он познакомился еще в техникуме. Будущий журналист был настолько влюблен, что повел девушку в ЗАГС, едва ему исполнилось 18 лет. Этот брак продлился около 11 лет. По слухам, отношения закончились из-за служебного романа с Валентиной Ждановой.
Валентину продюсер увел у самого Влада Листьева — она работала редактором на «Поле чудес». Их знакомство в «Останкино» произошло случайно: девушка забыла дома пропуск, и Пиманова попросили провести ее в здание. Для него этот день был знаменательным — его только приняли в редакцию общественно-политических программ. Влюбленные не только расписались, но и обвенчались.
У них сложился прочный семейный и творческий союз: они вместе придумали программу «За Кремлевской стеной». Пиманов вытащил жену, когда из-за стрессов она серьезно заболела. Однако спустя много лет на съемках фильма «Три дня в Одессе» произошла роковая встреча с актрисой Ольгой Погодиной. Рабочие отношения и дружба переросли в глубокие чувства. Свадьба состоялась в 2013 году в закрытом формате.
Юрист: экс-супруги могут претендовать на долю спустя годы.
В беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский рассказал, как будет делиться наследство Пиманова. Эксперт обратил внимание на важную деталь: поскольку Пиманов был женат трижды, будет иметь значение, был ли осуществлен раздел имущества после первого и второго разводов.
«У него 3 периода брака, и в каждом из этих периодов жены вправе претендовать на долю в совместно нажитом имуществе, и эта доля может быть исключена из того имущества, которое будет подлежать наследованию. Речь идет о ситуации, если с первой женой они не разделили имущество, то она вполне может сейчас подать иск. Также и вторая жена», — объяснил юрист.
По словам Хаминского, наследованию подлежит половина имущества, нажитого в период третьего брака.
«Вот эта половина будет делиться уже непосредственно между наследниками первой очереди в случае, если не было завещания. Это родители, супруги, дети в равных долях. Если завещание было, то делиться будет, как указано. Но если у умершего наследодателя есть несовершеннолетние дети, либо иные иждивенцы, например, родители 80−90 лет, то у них будет обязательная доля в наследстве», — уточнил собеседник издания.
Материальное и нематериальное наследство Пиманова.
Как стало известно из открытых источников, Пиманов оставил после себя.
недвижимость в Москве и интеллектуальные права на телевизионные и кинопроекты.
Из открытых источников известно, что коттедж в Можайском районе Москвы, где Пиманов проживал с супругой Ольгой Погодиной, был добрачным имуществом актрисы. Загородный дом в Подмосковье Пиманов построил в браке со второй женой Валентиной Ждановой и оставил ей эту недвижимость после развода.