Опубликовано видео покушения на Трампа: «Наводят оружие и бросаются в погоню»

Дональд Трамп разместил в соцсетях видео стрельбы на мероприятии с его участием. Президент США расценил инцидент как покушение на него. Видеофайлом он поделился в Truth Social.
На записи с низким разрешением, предположительно полученной с камер слежения, видно, как мужчина быстро проскальзывает через ряды полицейских. Уже через пару секунд они наводят на него оружие и бросаются в погоню.
При этом опубликованные Трампом снимки показывают лежащего лицом в пол человека с голым торсом в окружении силовиков. Лицо задержанного различимо лишь отчасти.
Напомним, что стрелявшим в гостинице «Хилтон», где был Трамп, оказался житель Калифорнии Задержан стрелявший в гостинице «Хилтон» Коул Томас Аллен, ему 31 год.
Хозяин Белого дома отметил, что стрелявший был вооружен несколькими единицами оружия.
Коулу Томасу Аллену предъявлены обвинения по двум пунктам, сообщила генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро.