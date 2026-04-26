5,5 тысячи южноуральцев участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля в России вспоминают участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также жертв этих аварий. Одна из самых страшных техногенных катастроф — на Чернобыльской АЭС — произошла 40 лет назад. Ее последствия могли бы быть более тяжелыми, если бы не мужество свыше полумиллиона людей, которые участвовали в ликвидации аварии. Среди них было 5,5 тысячи южноуральцев, напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.