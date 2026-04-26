Учитель года — 2026: в Красноярском крае выбрали лучшего педагога

В Красноярском крае определили лауреатов и победителей конкурса «Учитель года — 2026». В финале 20 конкурсантов прошли три испытания: современный урок, воспитательное мероприятие и мастер-класс. По итогам 10 стали лауреатами, 9 — победителями. Абсолютным лидером признана учитель химии норильской гимназии № 1 Светлана Бобунова. Её педагогический стаж составляет 24 года. Быть учителем — это каждый день совершать маленькое открытие вместе с детьми и верить, что, объясняя им законы химии, я могу помочь понять им и более сложные законы жизни, — поделилась Светлана Бобунова. Светлана получила золотой значок и денежную премию в 700 тысяч рублей. Теперь она представит регион на всероссийском конкурсе педагогов. Девять победителей награждены серебряными значками и премией в 200 тысяч рублей. Хочу поблагодарить каждого из вас за верность профессии, ежедневный труд, за то, что вы остаётесь творческими, уверенными в своих силах профессионалами, — поздравила победителей министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова.