Обстановка с задержками рейсов в пермском аэропорту стабилизировалась

В пермском аэропорту обстановка с задержками рейсов стабилизировалась. Напомним, накануне — 25 апреля — в воздушной гавани были отмечены массовые задержки авиарейсов: прилет и вылет 17 самолетов был отложен.
На утро воскресенья он-лайн табло «Большого Савино» сообщает о задержке лишь двух рейсов — на вылет — рейс до Москвы авиакомпании «Победа». Он должен состояться в 14.25, а по расчетному времени будет выполнен в 15.40.
А на прилет — рейс из египетского Шарм-эль-Шейха авиакомпании «Россия». Здесь задержка составляет более девяти часов. По расписанию приземлиться самолет должен был бы в 15.20, а по факту ожидается в 00.25.