Читатели ИА «Время Н» выберут «Миссис Нижний Новгород 2026»

Финальное шоу фестиваля материнства, красоты и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2026» состоится на площадке концертного зала МТС Live Холл в Нижнем Новгороде 29 мая. (16+).
В мероприятии примет участие 34 прекрасных нижегородки в возрасте от 23 до 58 лет. Они будут демонстрировать не только свою красоту, но и активную жизненную позицию.
Информационный партнер конкурса ИА «Время Н» предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу. Проголосовать за понравившуюся участницу можно в группе ИА «Время Н» во «Вконтакте».
Голосование проводится 1 мая — 28 мая (до 17:00 по Мск).
ИА «Время Н» публикует информацию об участницах:
Белла Егиазарян, 35 лет.
Домохозяйка. Растит детей 11 и 16 лет.
Любит спорт, вождение и танцы.
«Дорога дарит ощущение полёта, спорт — силу, а танцы — гармонию движения», — говорит она.
Главное достижение в жизни Беллы — это семья.
«В ней — смысл, тепло и счастье, которые наполняют каждый мой день», — отмечает она.
В ходе фестиваля Белла хочет продемонстрировать, что современная миссис — это не только внешняя красота, но и внутренняя гармония, мудрость.
Татьяна Шутова, 32 года.
Предприниматель. Растит двух сыновей 2,5 и 7 лет.
Увлекается вокалом, бегом, любит велопрогулки с детьми, походы, катание на сап-бордах.
В семье Шутовых есть традиция: по субботам муж готовит завтрак — свои фирменные блинчики, а в воскресенье готовит Татьяна — это сырники. С детьми есть традиция печь имбирные печенье перед Новым годом и дарить его родным и близким.
«Считаю, что каждый из нас пришел в этот мир отдавать и получать любовь. Поэтому с благодарностью принимаю жизненные уроки и стараюсь по мере своих сил быть полезной для тех, кто в этом нуждается», — подчеркивает Татьяна.
Участие в фестивале для нее — возможность открыть себя и увидеть свои новые грани.
Алёна Цехмистер, 30 лет.
Агент по недвижимости в России и в Болгарии, мастер по уходу и реконструкции волос. Растит двух дочерей 5 и 6 лет.
Зимой любит кататься на лыжах. Много путешествует, летом часто отдыхает в Болгарии.
Свои первые деньги заработала в 12 лет.
В 17 лет хотела быть моделью и побороться за титул «Мисс Нижний Новгород», но попала в аварию и не смогла встать на каблуки.
«Сейчас я исполняю свою мечту юношества и хочу, чтобы мои дочери гордились тем, какая у них мама молодец, ведь я смогла доказать самой себе, что исполнить детскую мечту и стать королевой можно любом возрасте!» — говорит Алёна.
Инна Тиморшина, 48 лет.
Руководит швейным производством. Растит дочек 6 и 17 лет.
Любит путешествовать со своей семьей, посетила 72 страны.
Давно мечтали выйти на подиум в качестве модели, почувствовать свет софитов и уверенность, которую дарит камера и публика.
По ее словам, мечта — это главный компас женщины.
«Я не жду идеального момента, я создаю его сама!» — отмечает Инна.
Александра Котова, 39 лет.
Занимается реставрацией и декорированием мебели. Растит трех детей 8, 10 и 12 лет.
Является волонтером, регулярно проводит творческие мастер-классы в детском отделении гематологии и онкологии в детской областной больнице.
Любит баскетбол и путешествия, а также ходить в кино и просто полежать в тишине.
«Жизнь — разная, но в каждом моменте я стараюсь насладиться процессом», — признается Александра.
Елизавета Сидорова, 24 года.
Фельдшер кабинета неотложной помощи.
С детства занимается музыкой.
Лауреат международных вокальных конкурсов.
Убеждена, что любые изменения начинаются с личной ответственности и примера.
Хочет показать своим примером, что можно гармонично сочетать роль жены, роль профессионала в профессии, общественного деятеля, оставаясь яркой и целеустремленной индивидуальностью.
«Получить титул “Миссис Нижний Новгород” — значит, принять на себя обязательство быть “голосом” и “мостом”. Настоящая внутренняя красота — это всегда действие», — считает Елизавета.
Марина Кузнецова, 37 лет.
Эксперт по внешнеэкономической деятельности. Растит дочек 4 и 10 лет.
В 2021 году ушла из найма и стала предпринимателем. Организует поставки из Китая и Южной Кореи.
Увлекается йогой, психологией. Обожает путешествия, во время которых исследует культуру, менталитет и обычаи азиатских стран.
«Я — автор своей жизни и я сама выбираю свое настроение, свои реакции, свои мысли и свои действия. Для меня конкурс “Миссис Нижний Новгород” — это прекрасная возможность заявить о себе, ведь у меня точно есть что дать этому миру», — говорит Марина.
Полина Ширшина, 44 года.
По первому образованию — агроном-технолог. Но после окончания института сразу переквалифицировалась на фитнес инструктора. Сейчас работает пилатес-тренером (подтвердила международную сертификацию).Мама двух сыновей 13 и 17 лет.
Одно из любимых семейных увлечений — горные лыжи. Также увлекается музыкой и бальными танцами, выступает на турнирах pro-am.Всю жизнь изучает английский язык, любит читать, обожает театр, классическую музыку, современный рок и джаз.
Убеждена, что развитие женщины никогда не должно останавливаться — ни в профессии, ни в творчестве, ни в личностном росте.
«Хочу стать примером того, что в любом возрасте женщина может раскрывать новые грани себя, учиться, мечтать, побеждать и оставаться источником тепла для своей семьи», — подчеркивает Полина.
Анастасия Янина, 51 год.
Руководитель стоматологии. Имеет двоих детей в возрасте 13 и 30 лет.
Выросла в Узбекистане.
Прошла путь от санитарки до топ-менеджера.
Занималась легкой атлетикой, рукопашным боем. Любит мотоциклы и парашютный спорт. Увлекается вокалом.
«Соединяю женственность, внутреннюю силу и тепло души, являюсь примером и вдохновителем для своего окружения», — считает Анастасия.
Наталья Жаркова, 49 лет.
Работает в сфере недвижимости, а также воспитателем в детском саду. Мать четверых детей: дочек 6 и 16 лет и сыновей 18 и 30 лет.
Любит медитировать с вязанием в руках, придумывать новые шторы из макраме. Может сшить дочерям платье для очередной постановки, испечь вкусные пирожки для семейных посиделок, поиграть для души на гитаре.
«В любом возрасте никогда не поздно все изменить, начать сначала, заявить о себе, начать делать что-то более стоящее», — уверена Наталья.
Наталья Дудуева, 42 года.
Занимается продвижением импортозамещающих технологий и оборудования.
Растит сыновей 7 и 16 лет.
Закончила школу с золотой медалью. Всегда была активисткой.
Любит путешествовать, каждый год обязательно посещает один из городов нашей страны.
Занимается йогой, скандинавской ходьбой. Пишет стихи. Поет в хоре родителей в гимназии, в которой учится ее сын.
«Титул “Миссис Нижний Новгород”, на мой взгляд, даёт определенный социальный статус, общественную огласку, с помощью которой проще привлечь внимание людей к вопросам, которые меня волнуют, о которых я хотела бы рассказать. В моём случае, это помощь людям в различных сферах деятельности», — говорит Наталья.
Жанна Блинова, 39 лет.
Основатель онлайн-школы «Психология нового времени». Мать троих детей: дочки 7 лет, а также сыновей 13 и 22 лет.
Восстановила сама через архив родовое древо до восьмого поколения со стороны мамы.
«Для меня само участие в проекте — это огромная победа над собой, своими сомнениями! Это как нырнуть в прорубь и выйти обновленной! Я хочу своим примером показать другим женщинам, что можно выбирать себя, можно быть уязвимой и сомневаться, но идти за своим интересом!» — подчеркивает Жанна.
Светлана Доронина, 51 год.
Хранительница семейного очага. Мать сыновей 10, 18 и 27 лет.
Ее девиз — всегда оставаться живой и настоящей, чувствовать и любить.
Занимается садоводством. Увлекается горными лыжами, теннисом, обожает танцевать, очень любит свою семью, любит путешествовать и вкусно готовить.
Хочет стать «голосом тех женщин, которые выбирают сердцем». Хочет поддержать других мам и сказать, что ваша забота, умение слышать и любить — является фундаментом здорового общества.
«Быть Миссис Нижний Новгород» — это значит нести свет и согревать сердца людей", — считает Светлана.
Светлана Трощак, 58 лет.
Работает заместителем ген. директора по качеству на двух предприятиях. Имеет взрослую дочь.
Окончила музыкальную школу по классу домра, играла в оркестре русских народных инструментов.
Провела в качестве главного эксперта более 100 проверок по сертификации десятка предприятий оборонного комплекса Нижегородской области.
Более 25 лет занимается фитнесом.
Страсть — путешествия, посетила более 35 стран мира.
Увлекается психологией.
«Красота — это не длинные ноги и отсутствие морщин! Красота — это когда ты сильная и не сломалась ни при каких жизненных трудностях! Красота — это когда ты помогаешь слабому и нуждающемуся! Красота — это когда ты живая!» — утверждает Светлана.
Виктория Рустамова, 43 года.
26 лет проработала в индустрии красоты, где 11 из них преподавала. Год назад решила поменять профессию. На данный момент Виктория студент московской школы экзистенциальной психологии и сертифицированный ароматерапевт. Имеет 2-ух сыновей 2 года и 20 лет.
С детства писала стихи и занималась вокалом. Записала свою авторскую песню.
«Фестиваль для меня — возможность рассказать о своей жизни, в которой произошло чудо, где я победила онкологию. Когда врачи давали неутешительные прогнозы, я не сдалась. Это возможность вдохновить и помочь людям обрести веру в себя, в свою силу духа, в чудо!» — рассказала Виктория.
Жанна Довгань, 41 год.
Управляющая отелем. Мать двоих детей.
Основное хобби — экопутешествия. Также рисует, шьёт, вяжет. Болельщик ХК «Торпедо».
Активно занимается благотворительностью, регулярно участвует в субботниках.
«Любая девочка, девушка, женщина мечтает надеть красивое платье, выйти на сцену, получить корону. А еще фестиваль красоты и материнства — это новые знакомства с удивительно прекрасными, сильными, нежными девушками», — подчеркивает Жанна.
Мария Башарова, 41 год.
Работает в отделе казначейства, развивает с мужем семейный бизнес. Имеет 4 детей: сына 11 лет и дочек 14, 17 и 23 лет.
С детства любит частушки.
Обожает путешествовать и открывать новые культуры. Увлекается коллекционированием декоративных тарелочек.
«Участие в конкурсе для меня — это подарок самой себе, возможность раскрыться, вновь почувствовать себя женщиной и вернуть себе себя. А если мне удастся получить титул, я буду помогать другим королевам делать мир лучше и вдохновлять женщин на новые свершения», — поделилась Мария.
Елена Смирнова, 36 лет.
Юрист и экономист по образованию, но педагог по призванию, работает в школе, которую закончила почти 20 лет назад.
Мама многодетной семьи, где есть сын 17 лет и две дочки 3 и 6 лет.
«Коллекционирует» высшие образования и не хочет останавливаться на достигнутом.
Увлекается зимним дрифтом вместе с мужем и сыном. Это первая семейная команда по дрифту в России.
Любит рукоделие, проводит различные мастер-классы, пишет стихи, рисует маслом на холсте, читает лекции и занимается благотворительностью.
«Захотелось доказать себе, что я могу стать королевой и, знаете, я ей уже становлюсь!», — отмечает Елена.
Дарья Лазарцева, 34 года.
Начинающий психолог с серьезной академической базой, продолжает учиться в престижном университете, основой которого является — философия: жизнь — главный учитель, а мы — её вечные ученики.
Увлекается фитнесом. Любит горные лыжи.
Является главным болельщиком своих мужчин: мужа и сына 4-х лет, которые увлечены мотоспортом.
Хочу получить титул «миссис Нижний Новгород 2026», чтобы мои знания психолога обрели громкий голос. Это шанс помогать не точечно, а масштабно.
Анна Плешакова, 35 лет.
Дизайнер интерьера, архитектор. Растит ребенка 2 лет.
Росла в семье милиционера.
Похудела на 20 кг и затем помогла более другим женщинам похудеть через марафон питания.
Любит горы, объездила весь Кавказ.
Хочет получить титул «Миссис Нижний Новгород 2026» как напоминание себе, что нет ничего невозможного.
Анна Князева, 32 года.
Заместитель директора в образовательном учреждении. Растит дочь 6 лет.
Любит готовить.
Занимается пилатесом.
Главная страсть — путешествия.
«Участие в конкурсе “Миссис Нижний Новгород 2026” — это не просто возможность получить красивый титул, а настоящий трамплин для личностного роста. Для меня это шанс выйти из зоны комфорта, раскрыть новые грани своей личности и обрести внутреннюю силу», — отмечает Анна.
Яна Степанова, 41 год.
Руководитель регионального подразделения.
Все детство я провела в небольшом провинциальном городе, любила организовывать концерты для бабушек и дедушек около подъезда.
Много путешествует, посетила уже более 30 стран.
«Несомненно, каждая из девушек уже королева. Такого количества уникальных женщин в одном сообществе я давно не встречала», — отзывается Яна о фестивале «Миссис Нижний Новгород».
Ольга Юсина, 41 год.
Юрист, успешный руководитель направления умных технологий в 8 регионах.
В работе она стратег и защитник, как и в жизни, в которой помощь людям и животным является неотъемлемой составляющей. Воспитывает сына 11 лет.
Родилась на Камчатке, в многодетной семье. С детства занималась бальными танцами, горными лыжами, пела в хоре, и сегодня постоянно расширяет свои интересы, разделяя их с сыном.
Любит путешествовать по России с семьей.
«Женщина одновременно может состояться как профессионал, как благотворитель, как мать и жена, демонстрируя во всём лучшие женские качества», уверена Ольга.
Ксения Лунова, 35 лет.
Бизнес-тренер.
Предпочитает сочетать дисциплину и творчество.
В свободное время рисует на холсте. Любит танцевать.
«Я была бы не я, если бы не хотела получить титул “Миссис Нижний Новгород 2026”! Для меня это не просто награда, а возможность с нежностью и заботой внести ещё больше тепла в жизнь нашего города», — говорит Ксения.
Анна Леднева, 45 лет.
Развивает семейный бизнес — завод по производству пенопласта. Растит сыновей 13, 15 и 23 лет.
Два года назад решилась пойти на Pole Dance (акробатика на пилоне).
Своим достижением считает свою смелость, потому что решилась принять участие в проекте «Миссис Нижний Новгород».
«Это огромная работа над собой, выход из зоны комфорта, но это позволит стать более уверенной, прокаченной, и мой опыт поможет стать кому-то примером», — уверена Анна.
Юлия Фирсова.
Основатель школы-студии перманентного макияжа. Мать двух дочек 10 и 12 лет.
Увлекается вокалом.
Планирует помогать онкобольным детям и животным.
«Нет ничего невозможного и безвыходного», — считает Юлия.
Екатерина Бабенко, 34 года.
Риэлтор. Растит дочь в возрасте 4 лет.
Занимается танцами и большим теннисом.
Любит путешествовать, особенно на круизных лайнерах.
Помогала о в сборах для животных и нуждающихся.
«Жизнь одна — я хочу прожить ее ярко и счастливо» — таков девиз Екатерины.
Амина Гавва, 37 лет.
Руководитель направления продаж в розничной торговле. Растит 13-летнюю дочь.
Сотрудничает с центром всесторонней поддержки детей с ограниченными возможностями.
«Мне бы хотелось получить титул “Миссис Нижний Новгород”, чтобы укрепить уверенность в себе, продвигать благотворительные проекты, расширять круг общения, а также воплотить в жизнь детскую мечту — стать принцессой», — рассказала Амина.
Ксения Чернягина, 30 лет.
Госслужащий. Инспектор по промышленной безопасности. Имеет детей 5 и 7 лет.
Получила три образования.
Хочет выступить экспертом по промышленной безопасности на форуме.
«Всероссийская неделя охраны труда» и в дальнейшем открыть свой учебный центр.
Коллекционирует колокольчики из разным городов и стран.
«Хочу показать своей семье и особенно детям, что мама — это не только хранительница домашнего очага, но и успешная женщина», — говорит Ксения.
Екатерина Щербакова, 40 лет.
Генеральный директор в фирме. Имеет сыновей в возрасте 14 лет и 23 года.
Победитель проекта «Женское лидерство».
Планирует открыть цеха, где, в том числе, будет отшиваться продукция для нужд СВО.
Коллекционирует ежиков.
«Нужно верить в себя», — подчеркивает Екатерина.
Татьяна Конушанова, 45 лет.
Предприниматель, который знает, как успешно совмещать карьеру, семью и личные увлечения. Живя в селе Вязовка, Татьяна открыла пункт выдачи заказов, который стал не только бизнесом, но и возможностью помочь другим людям начать свой путь в предпринимательстве.
В семье Татьяны растут двое детей: 22-летняя дочь Ангелина и 11-летний сын Алексей. Татьяна с гордостью говорит о своих детях и о том, как важно для нее поддерживать с ними близкие отношения.
Татьяна занимается скандинавской ходьбой, любит собирать всю семью по праздникам и выходным, готовить блинчики по воскресеньям.
Татьяна активно участвует в жизни своего села и стремится вдохновить других женщин. Участвуя в фестивале «Миссис Нижний Новгород», она хочет продемонстрировать, что получение титула — это возможность показать другим, что можно успешно совмещать семью, карьеру и свои личные увлечения.
Светлана Мелехина, 51 год.
Массажист. Есть 28-летняя дочь.
Любит природу, танцы, пение, плавание и погружение с маской.
Увлекается горными лыжами, от которых не смогла отказаться даже после серьезных травм.
«Истинная женственность проживается через удовольствие и свежесть жизни», — считает Светлана.
Татьяна Шмелева.
Занимается маркетингом и рекламой на должности бренд-директора. Имеет 9-летнюю дочь и 17-летнего сына.
Занимается йогой, аэройогой в гамаках, бегает, любить плавать, кататься на велосипеде и на лыжах. Много ходит пешком.
Увлекается медитациями, практиками, психологией.
Часто бывает в храме.
По ее словам, участие в проекте дарит огромное вдохновение, помогает повысить самоценность, осознание и принятие себя.
«Моя личная победа уже в том, что я есть в этом проекте», — говорит Татьяна.
Екатерина Борисова, 40 лет.
Счастливая супруга и мать троих детей: сын 10 лет, сын.
7 лет и дочь 2 года.
В своей жизни она гармонично сочетает профессиональную деятельность в области фотографии и предпринимательства в сфере флористики.
Выросшая в многодетной семье, она усвоила важные принципы: любовь, поддержку и взаимопонимание.
Екатерина с гордостью отмечает достижения своих детей: старший сын добивается успехов в футболе и мама активно помогает в организации футбольной сфере, средний осваивает игру на гитаре, а младшая дочь приносит семье радость.
В свободное время она поддерживает физическую форму благодаря занятиям фитнесом и сноубордом, а также предпочитает семейные путешествия.
«Красота снаружи несомненно привлекает, но внутренняя красота, добро и энергия стоят рядом с красотой — и это про меня», — считает Екатерина.
***
Внимание! При обнаружении неправомерного вмешательства в голосование редакция оставляет за собой право снять кандидатуру нарушителя на любом этапе.
Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии читателей «Время Н» и получит приятный приз от редакции — эксклюзивное интервью на сайте информагентства.
Отметим, что данное голосование никак не влияет на результат конкурса.
