Прокуроры-новички прошли спецподготовку в Хабаровске перед выходом в суды

В Хабаровске завершился двухнедельный курс профессионального обучения для прокурорских работников, которым предстоит отстаивать позицию государства в судебных процессах по уголовным делам. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Слушателями стали 25 молодых специалистов — старших помощников и помощников прокуроров городов и районов, а также приравненных к ним сотрудников специализированных прокуратур со всего Дальневосточного федерального округа и Иркутской области. Обучение проходило на базе Хабаровского межрегионального центра профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих.
Учебная программа вышла далеко за рамки скучных лекций. К преподаванию привлекли высококвалифицированных научно-педагогических работников и наиболее опытных практиков из прокуратур Хабаровского края, Иркутской, Магаданской и Еврейской автономной областей. Кроме того, своим опытом с молодыми коллегами поделились представители Дальневосточной транспортной прокуратуры и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Такой состав наставников позволил охватить всю специфику региона — от надзора за перевозками до защиты водных биоресурсов.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, основное внимание на курсах уделяли именно судебным стадиям уголовного судопроизводства. Это та часть работы, где от государственного обвинителя требуется не просто знание закона, но и умение быстро ориентироваться в меняющейся ситуации, грамотно выстраивать аргументацию и держать удар защиты. Ошибка на этом этапе может стоить слишком дорого, поэтому молодых специалистов гоняли всерьез.
Итогом двухнедельного интенсива стал экзамен, который успешно сдали все слушатели. В торжественной обстановке им вручили свидетельства о прохождении профессионального обучения. Теперь выпускники курсов возвращаются в свои регионы — от Иркутска до Магадана — и уже в ближайшее время приступят к работе в залах судебных заседаний.