В Хабаровском крае завершилась Студенческая весна — 2026

В Хабаровском крае завершилась XXXII краевая «Студенческая весна — 2026», гала-концерт которой прошёл на минувшей неделе (16+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным правительства Хабаровского края, в фестивале приняли участие 700 человек из вузов и колледжей региона по направлениям: танец, театр, мода, вокал, оригинальный жанр, медиа, а также 94 инновационных научных проекта. Фестиваль прошёл под знаком Года единства народов России и 105-летия комсомольского движения.
Губернатор края Дмитрий Демешин поздравил победителей и отметил: «С гордостью перелистал итоги краевой “Студенческой весны — 2026”. Это мощно. Это наш Хабаровский край. Сегодняшние студенты — достойные продолжатели традиций созидания». Гран-при в нескольких номинациях творческой части получили студенты ТОГУ и ДВГУПС. Полина Де-Колядо из Хабаровского педагогического колледжа одержала победу в вокальном направлении среди учреждений СПО.
В научном направлении лучшими стали студенты ДВГУПС, КнАГУ, ХГИК, Дальневосточных филиалов ВГУЮ, РГУП им. В. М. Лебедева и РАНХиГС. «Ребята, вы лучшие. Спасибо, что прославляете наш край. Впереди — Всероссийская “Студенческая весна” в Красноярске и Хабаровске. Желаю дальнейших побед и верю, что наши снова покажут класс!» — добавил губернатор.
