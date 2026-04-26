Главный конструктор СКТБ ПР: мы сознательно делали робота для грязной среды Чернобыля

Примерно 8—10 января меня снова вызвали в Чернобыль. Это должна была быть уже моя третья поездка. Сначала я отказался: к тому времени накопленная доза радиации довольно высока — на мне даже был «радиационный загар». Поехали другие коллеги. Сроки для всего были очень сжатые и на месте выяснилось, что при производстве на заводе балансиров катков была нарушена технология. Нужно было менять узлы и мне пришлось снова лететь в Чернобыль.