Главный конструктор СКТБ ПР: мы сознательно делали робота для грязной среды Чернобыля

— Александр Федорович, до Чернобыля вы уже занимались машинами для опасных работ. Как вы пришли в робототехнику?
— У меня это началось еще со школы. Я зачитывался фантастикой, а там роботы, необычные машины, другие планеты — все это, конечно, действовало на воображение. Когда поступал в институт, хотел идти в кибернетику. Но один знакомый профессор сказал мне: «Саша, запомни: основа всего — хорошая механика. Будет нормальная механика — к ней потом можно и электронику подтянуть, и алгоритмы. А если механика плохая, ничего не поедет».
Так я сначала оказался на механической кафедре Ленинградского политехнического института, а потом перешел в МГТУ (тогда — МВТУ) им. Н. Э. Баумана на кафедру гусеничных машин. Для меня это было очень полезно: гусеницы, ходовая часть, проходимость, работа машины в сложной среде — все это потом оказалось крайне важным.
В МВТУ к нам приехал выпускник нашей кафедры Юрий Александрович Хаханов. Он работал во ВНИИТрансмаше, занимался планетоходами. Предложил нам, студентам, подключиться к задачам по проектированию луноходов. Конечно, мы заинтересовались. Мой диплом был связан с планетоходом, потом меня, в том числе из-за моей дипломной работы, оставили в училище, и я возглавил студенческую лабораторию.
Большую роль сыграл профессор Николай Александрович Забавников. Он привел к нам Александра Леоновича Кемурджиана — главного конструктора шасси луноходов. Кемурджиан сразу поставил условие: хотите участвовать — участвуйте по-настоящему. Мы и участвовали. Сделали действующий макет экипажного лунохода на основе моей дипломной работы и выставили его на ВДНХ.
К слову, в 1980 году, перед Олимпиадой, КГБ, насколько я помню, закупил мобильного робота «Хантер» западного производства — для работы со взрывоопасными предметами. Идея понятная: если есть подозрительный предмет, не надо посылать человека, лучше пусть машина подъедет, посмотрит, возьмет, увезет или обезвредит.
Когда нам сказали, что робота будут возвращать, мы за ночь его аккуратно разобрали, все посмотрели, зафиксировали, собрали обратно и сказали: «Сделаем лучше». К 1983 году под руководством профессора, д.т.н., директора НИИ ПМ МВТУ, Николая Андреевича Лакоты в составе научного коллектива мы сделали действующий макет. Но практической потребности тогда не оказалось: работа затормозилась.
Потом мы стали искать другое применение: например, думали о машине для работы с неразорвавшимися боеприпасами на полигоне в Красноармейске. И тут, как я иногда говорю, «грохнул» Чернобыль.
— Когда ликвидация последствий аварии на ЧАЭС стала уже вашей задачей?
— В конце мая к нам приехал начальник химических войск Министерства обороны СССР генерал-полковник Владимир Карпович Пикалов. Он увидел машину, которую мы делали для КГБ, и сразу сказал: «О! Это то, что нужно» и поставил конкретную задачу — создать дистанционно управляемых комплекс для уборки крыши энергоблока.
А я, честно говоря, засомневался в целесообразности применения того робота, что у нас уже был создан для озвученной задачи. Я разговаривал с офицерами, которые уже побывали в районе станции, но полной картины не получал, поэтому решил поехать посмотреть все на месте.
— И вы поехали в Чернобыль?
— Да. Мы с моим коллегой Валерием Николаевичем Шведовым приехали 3 июня. Чтобы попасть в рабочую зону, нужен был пропуск с гербовой печатью. Пока оформляли, мы ходили по поселку недалеко от станции. Впечатление было очень тяжелое. Жара, открытые окна и двери, где-то висит белье, которое уже никто не снимет. Бегают куры, кошки, собаки, свиньи. Жизнь как будто остановилась.
Когда нам сделали пропуск, часовой все равно не пустил. Сказал: «Нужны две печати». Пришлось снова ждать. Нам помог Юрий Маслюков, возглавлявший на тот момент комиссию по ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС: по его команде нам доставили бинокли. Его помощник остановил бронетранспортер, и нас довезли к станции, чтобы мы смогли оценить объем работ, а затем привезли обратно. Задача была в том, чтобы убрать с крыши высокоактивные обломки — фрагменты топлива, графит, куски конструкций.
— Что вы поняли после осмотра?
— Главное: отдельными приспособлениями эту задачу не решить. Вечером в гостинице с моим коллегой начали обсуждать концепцию: это возьмем у авиаторов, это у инженеров, здесь что-нибудь приспособим. Рядом находился полковник инженерных войск, который в моменте выдал решающую фразу: «Вряд ли вам кто-то что-то даст. Делайте систему, которая сама способна выполнить задачу».
До сих пор ему благодарен. Он сформулировал суть необходимой работы — создать самодостаточный робототехнический комплекс.
Из Чернобыля мы вернулись в Москву в начале июня и доложили результаты ректору МВТУ Алексею Станиславовичу Елисееву. С нами был Николай Андреевич Лакота, который пошел в городской комитет и договорился о производственных мощностях. Документацию готовили в МВТУ и сразу отвозили на заводы. Часть деталей делали на экспериментальном заводе училища, там же шла сборка.
Работали сотрудники двух факультетов, спали по четыре часа, иногда меньше. Это была нормальная инженерная мобилизация: задача есть, срок есть, работаем.
— Что собой представлял «Мобот-Ч-ХВ»?
— «Мобот» — мобильный робот, «Ч» — Чернобыль, «ХВ» — химвойска. Работы начались в двадцатых числах июня, а 18 августа мы позвонили Пикалову и сказали: машина готова к приемке.
Это был гусеничный дистанционно управляемый комплекс, состоящий из гусеничного шасси, манипулятора, фронтального погрузчика, полуавтоматического кабелеукладчика, системы технического зрения, приборов дозиметрического контроля и системы управления с постом оператора. Мы сознательно делали его как рабочий инструмент для грязной, тяжелой, плохо предсказуемой среды.
Отдельная история — управление и питание. В таких условиях радиоканал мог подвести, аккумуляторы могли ограничить время работы. Кабель тоже не подарок: он загрязняется, цепляется, с ним надо уметь обращаться. Но для нашей задачи кабельная схема давала устойчивость и возможность работать долго.
— Как проходила приемка у В. К. Пикалова?
— Пикалов приехал не один, а с подполковником Николаем Гороховым. Он потом поехал с нами на ЧАЭС. Я тихо спросил у Горохова: «Как понять, принимает Пикалов работу или нет?» Он говорит: «Если начнет руководить испытаниями — значит, все, ваша машина прошла».
Мы сделали стенд, имитировали фрагмент крыши, показывали, что машина может. Пикалов смотрел, а потом начал: «Вот это сделайте. А теперь это. А теперь так». Я смотрю на Горохова, он мне жестом показывает: все нормально. После испытаний Пикалов повернулся к проректору по научной работе МВТУ, академику РАН Константину Сергеевичу Колесникову и сказал, что машину надо отправлять в Чернобыль. По первоначальному плану мы должны были подготовить там офицеров химвойск для работы операторами.
— Как вас встретили на станции, когда вы приехали уже с комплексом?
— Без восторга. Близ станции была площадка, где собирали технику и людей, которые с ней работали. Нам на встречу вышел невысокий мужичок, который оказался зампредседателя правительственной комиссии, и спросил, что мы привезли. Когда мы ответили, что везем робота, то он воскликнул: «Возвращайтесь в вашу Москву с вашим роботом!».
Их можно понять. К тому моменту отношение к роботам у ликвидаторов было непростое. Машины привозили, они ломались, а вытаскивать их приходилось людям, которые получали дозы еще и за спасение техники. Поэтому у ликвидаторов была жесткая реакция: «Опять роботы? Опять нам их спасать?».
С нами был генерал-майор, он настоял, чтобы нам дали провести финальную проверку. За три часа мы сделали все, что требовалось. Так как мы все выполнили успешно, к нам пригласили главного инженера ЧАЭС, который посмотрел и сказал: «Робота надо ставить на крышу вертолетом». Мы за ночь переделали транспортную оснастку, и нас повезли к месту работы.
— Помните первый запуск на крыше?
— Крыша была чудовищно загрязнена. Мы запустили робота, смотрим на мониторы. И вдруг: гусеницы начинают белеть. Они были из полиуретана — мы рассчитывали, что этот материал будет держать условия лучше многих других. А тут на экране видно: белеет. Я думаю: все, полиуретан не выдержал, разрушается.
Мимо проходил какой-то физик. Посмотрел и радостно так говорит: «О! Сколько гадости вы уже зацепили!» Оказалось, что это радиоактивная пыль налипает на полиуретан и начинает фонить, засвечивать картинку. Гусеницы были целы.
За чуть менее чем две недели одновременно с обучением операторов мы выполни очень значительный объем работ — убрали с крыши фрагменты взорвавшегося реактора в объеме 2,5 тонн радиоактивных продуктов и очистили 150 квадратных метров. Впоследствии было рекомендовано одобрить дальнейшее применение роботов на базе «Мобот-Ч-ХВ» для ликвидации последствий аварии.
А через несколько дней мне позвонил подполковник Горохов и сказал: «Машина разбилась». Я сначала не поверил. Как это — разбилась?
Вышло все так, что при перестановке вертолетом на другую точку произошла авария — то ли с подвеской, то ли с кабельной линией. Остались, как я тогда сказал, одни «галоши» — полиуретановые гусеницы. Было очень жалко аппарат. А Горохов мне сказал: «Не жалей. Пал смертью героя. Такие работы выполнил».
— После этого МВТУ попросил сделать еще такие же машины?
— Да. Меня вызвал ректор Елисеев и сказал: пришла правительственная бумага, нужно срочно еще два комплекса. А я ответил: «Мы сделаем лучше». Он посмотрел на меня: «Под твою ответственность». Я усмехнулся: «А до этого что было — под чужую?».
Так появились модернизированные «Мобот-Ч-ХВ-2». Мы учли то, что увидели на крыше: увеличили грузоподъемность, оснастили манипулятор сменным оборудованием, на погрузчик поставили отбойный молоток, доработали систему управления и пост оператора.
Еще одной важной доработкой было то, что мы разработали стыковочное устройство, которое позволяло ставить и снимать робот с крыши без привлечения ликвидаторов. К началу декабря роботы были готовы. Приезжали представители из ЦК, Академии наук, Елисеев смотрели возможности применения улучшенных комплексов.
Примерно 8—10 января меня снова вызвали в Чернобыль. Это должна была быть уже моя третья поездка. Сначала я отказался: к тому времени накопленная доза радиации довольно высока — на мне даже был «радиационный загар». Поехали другие коллеги. Сроки для всего были очень сжатые и на месте выяснилось, что при производстве на заводе балансиров катков была нарушена технология. Нужно было менять узлы и мне пришлось снова лететь в Чернобыль.
На месте уже были другие люди, прежние сменились, никто не помнил, что было выполнено раньше. После замены деталей пришлось заново доказывать полезность комплекса. Хорошо, что у меня был акт о предыдущих работах. Показал документ — и вопросы отпали.
— И все-таки вас оставили?
— Был такой эпизод. Я уже собирался домой, потому что дозу дальше набирать было нельзя. Ко мне подошел один из руководителей работ и сказал: «Я вас здесь оставляю». Я объяснил, что мне уже нельзя. Он спросил: «Ты коммунист?» Я говорю: «Коммунист». Он ответил: «Тогда прошу вас все-таки остаться». В тот момент такая фраза действовала сильнее приказа. Я остался.
— Как психологически выдерживали?
— Внешне все держались: работа, задачи, техника, ремонт, операторы. А внутри было напряжение. Я расскажу один эпизод, не как доказательство чего-то, а просто как-то, что со мной произошло.
Жена втайне от меня заказала сорокоуст за здравие в нескольких монастырях. Я об этом не знал. Ночью сплю, и мне снится: на спину заползает что-то тяжелое, ртутного цвета. Давит, я пытаюсь содрать — не получается. И вдруг появляется фигура, такой мощный образ, как со стен старых церквей. Подходит, сдирает с меня эту тяжесть и говорит: «Ничего не бойся».
Проснулся в холодном поту. Позвонил жене, рассказал. А она мне говорит: «Я два дня назад заказала сорокоуст. Монахи уже должны были начать читать». Что это было — не знаю. На войне с радиацией человек цепляется не только за приборы и инструкции. Иногда — за голос близкого человека, за молитву, за сон. Это тоже часть правды.
— В Чернобыле работали не только советские машины. Что вы думали тогда о немецких роботах?
— Там действительно были роботы из ФРГ; в технических описаниях чаще всего фигурируют машины типа MF-2 и MF-3. Я их смотрел еще в первый приезд, и конструкция мне не понравилась именно для этой задачи. Не потому, что «немцы плохо сделали». Нет. Просто эти машины не проектировались под такие условия эксплуатации. Один немецкий робот, насколько я помню, проработал в очень грязной зоне несколько часов и вырубился. Потом на следующее утро включился, поехал и уткнулся в стену.
А второй немецкий робот нашел очень ограниченное применение из-за небольшой длины кабеля и неудачной конструкции катушки кабелеукладчика.
Был еще СТР-1 — хорошая машина ВНИИТрансмаша, сделанная командой Кемурджиана. У СТР были свои сильные стороны — радиоуправление, серебряно-цинковые аккумуляторы, но и недостатки тоже были. В Чернобыле вообще не было идеального решения. Были разные машины, и каждая проверялась сразу в деле.
— Что в итоге сделали модернизированные машины?
— Они работали долго и много. Модернизированные комплексы работали уже в 1987 году — с января по апрель. Согласно актам, их работа позволила исключить не менее 800 выходов людей в зоны с высоким уровнем радиации. Каждый такой выход — это конкретный человек, которого не надо было загонять туда, где счет шел на минуты и дозы.
— Хотя бы один из тех роботов сохранился?
— Да. Одна машина жива. Сделана по улучшенному проекту. Она действующая, на ходу. Для меня это важно: не просто музейная железка, а машина, которая была частью реальной работы.
— Если авария такого масштаба случится сегодня, человечество готово лучше?
— Технически — да, конечно. Материалы другие, электроника другая, связь другая, вычисления другие. Сейчас можно сделать то, о чем в 1986 году мы могли только мечтать.
Но любая большая авария — это недетерминированная задача. Ты заранее не знаешь, что именно разрушится, куда полетит обломок, где окажется источник, где будет проход, где машина застрянет, связь пропадет. Нельзя заранее нарисовать одного универсального робота и сказать: он все решит. Нужен набор машин разных классов и, что не менее важны люди, которые умеют на месте понять задачу.
В 1986 году такой катастрофы не ожидал никто. Мы многого не знали, делали впервые. Но если наши машины сняли с крыши хотя бы часть этой работы и не дали людям получить лишнюю дозу, значит, все было не зря.