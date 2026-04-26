Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда устроивший покушение на Трампа предстанет перед судом

Прокурор Пирро: Стрелявший на приёме с Трампом предстанет перед судом 27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Задержанного после стрельбы на приеме с Дональдом Трампом мужчину будут судить в понедельник, 27 апреля. Об этом заявила федеральный прокурор Жанин Пирро.

«Обвиняемый предстанет перед судом в понедельник в федеральном окружном суде», — сказала прокурор в рамках пресс-конференции после ЧП.

По ее словам, по итогам расследования количество обвинений существенно возрастет.

По заявлению хозяина Белого дома, стрелял в гостинице «Хилтон» 31-летний калифорниец Коул Томас Аллан из Торранса.

Сам американский президент назвал этот инцидент со стрельбой покушением. Он вспомнил, что подобное с ним уже происходило.

В субботу вечером из отеля «Хилтон» эвакуировали всех гостей на фоне звуков стрельбы. В здании проходил ужин с корреспондентами Белого дома и администрацией США, включая Трампа и его супругу Меланию Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше