Стало известно, когда устроивший покушение на Трампа предстанет перед судом

Задержанного после стрельбы на приеме с Дональдом Трампом мужчину будут судить в понедельник, 27 апреля. Об этом заявила федеральный прокурор Жанин Пирро.
«Обвиняемый предстанет перед судом в понедельник в федеральном окружном суде», — сказала прокурор в рамках пресс-конференции после ЧП.
По ее словам, по итогам расследования количество обвинений существенно возрастет.
По заявлению хозяина Белого дома, стрелял в гостинице «Хилтон» 31-летний калифорниец Коул Томас Аллан из Торранса.
Сам американский президент назвал этот инцидент со стрельбой покушением. Он вспомнил, что подобное с ним уже происходило.
В субботу вечером из отеля «Хилтон» эвакуировали всех гостей на фоне звуков стрельбы. В здании проходил ужин с корреспондентами Белого дома и администрацией США, включая Трампа и его супругу Меланию Трамп.