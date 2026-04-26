Нижегородец проглотил таблетку вместе с блистером

Нижегородец умдрился проглолить таблетированный лекарственный препарат вместе с блистером, в который тот был упакован.
Об этом выдающемся случае рассказал Maх-канал «Бокал прессека».
Извлечь иногодное тело, да ещё и с острыми краями, из пищевода эндоскописты не смогли — пришлось прибегать к более серьёзному вмешательству. По данным канала, лор-хирург Григорий Белозёров рассказал, что помогла только жёсткая эзофагоскопия.
Больше здоровью больного ничто не угрожает.
Ранее нижегородские врачи сумели спасти ребёнка, проглотившего магнитные шарики.