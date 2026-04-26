Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец проглотил таблетку вместе с блистером

Извлекать инородное тело пришлось хирургическим путём.

Нижегородец умдрился проглолить таблетированный лекарственный препарат вместе с блистером, в который тот был упакован.

Об этом выдающемся случае рассказал Maх-канал «Бокал прессека».

Извлечь иногодное тело, да ещё и с острыми краями, из пищевода эндоскописты не смогли — пришлось прибегать к более серьёзному вмешательству. По данным канала, лор-хирург Григорий Белозёров рассказал, что помогла только жёсткая эзофагоскопия.

Больше здоровью больного ничто не угрожает.

Ранее нижегородские врачи сумели спасти ребёнка, проглотившего магнитные шарики.