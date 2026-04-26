От +6 до +17, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 26 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 26 апреля возьмет курс на потепление. В Донской столице потеплеет до +17, а по области и того выше. Не обойдется без дождей и сильного ветра. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 26 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с, днем его порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на 27 апреля также ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, порывы его усилятся до 16 м/с.
В Ростовской области в воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный и западный ветер задует со скоростью до 7 — 12 м/с, утром и днем в отдельных районах возможны порывы до 15 — 18 м/с. В ночь на понедельник ожидается небольшой и умеренный дождь. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, местами вероятны порывы 15 — 18 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 26 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +15 — +17 градусов. В ночь на 27 апреля столбики термометров опустятся до +6 — +8 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +12 до +17 градусов, местами — до +20. В ночь на понедельник ожидается от +5 до +10 градусов, по северу и западу возможно понижение до +1.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.