Народные приметы на 27 апреля: чего нельзя делать в день Мартына Лисогона?

27 апреля верующие вспоминают святителя Мартина I. Он был папой римским. В народном календаре дата получила название «Мартын Лисогон». В этот день наши предки приглядывались к лисам, опасались ворон, карманников и нечисти, а также поливали медом лук.
Расскажем, какие еще обычаи и запреты были известны на Руси, и как вести себя 27 апреля, чтобы избежать бед и привлечь в дом богатство.
Народные приметы на 27 апреля: что нельзя делать.
В день Мартына Лисогона у наших пращуров существовало поверье, что можно легче легкого поймать лису: якобы животные роют себе новые норы и во время «переезда» теряют бдительность. Охотники отправлялись в лес за добычей, а если уходили с пустыми руками, знали — до лета удачи не будет.
Еще одно название даты — Вороний праздник. В давние времена люди приметили, что 27 апреля вороны отпускают птенцов жить самостоятельно. Поскольку эти пернатые в старину считались пособниками нечисти, наши предки их побаивались и старались лишний раз их не замечать. Увидеть ворону — к беде, говорили в давние времена.
Этот день, если верить приметам, не годится для начала новых дел. Не рекомендуется подписывать документы, выкладывать за покупки крупные суммы, устраиваться на работу и переезжать. Также не стоит брать с собой все имеющиеся деньги на рынок или ярмарку — карманники уведут.
27 апреля строго-настрого запрещалось сквернословить, надевать много украшений, болтать ногами под лавкой и плевать на землю. Якобы так можно привлечь внимание нечисти. Если потусторонние силы привяжутся к человеку, лишат покоя и его самого, и его близких. Во всяком случае, так считалось на Руси.
На Мартына Лисогона не разрешается обманывать и кривить душой. Тот, кто нарушит данное правило, сам пострадает от чужой лжи.
Согласно народным поверьям, 27 апреля не следует пришивать пуговицы к одежде. Якобы из-за этого можно захворать.
Не нужно одновременно стирать одежду мужа и жены, а то вскоре расстанутся.
Юным девушкам в этот день не рекомендуется глядеть в окно после заката. В противном случае, до седых волос суженого не встретят.
Если верите приметам, никому ничего не обещайте. Обстоятельства сложатся так, что слово сдержать не получится, а если подведете человека, он может стать вашим врагом.
Народные приметы на 27 апреля: что можно делать.
День не подходит для безделья, считали наши пращуры. Они вставали чуть свет и сразу приступали к делам. Считалось, что у трудолюбивых людей в доме не будет ни голода, ни безденежья.
Чтобы привлечь богатство, 27 апреля некоторые проводили следующий обряд. Брали половину луковицы, щедро поливали ее медом, заворачивали в красную ткань и закапывали с восточной стороны дома, читая специальный наговор. Считалось, что как лук в этом году пойдет, так и деньги в дом рекой потекут.
На Мартына Лисогона в старину молодежь активно знакомилась. Вторая половина весны считалась особенно удачной для свиданий и помолвок. Люди на Руси верили, что если пара сложилась в этот день, то счастливо проживет всю жизнь.
В ночь на 27 апреля можно увидеть вещий сон. Нужно запомнить цифры, которые вам приснятся — они могут указывать на даты важных событий в вашей жизни.
Народные приметы о погоде на 27 апреля.
Солнечная погода — добрый знак, сулящий теплое лето и щедрый урожай фруктов.
Если ночью подморозило, май окажется холодным, а зерна в этом году будет мало.
Сильный дождь в течение суток — к «мокрому» лету и ранней осени.
Ветер в этот день — предвестник похолодания.
Если вороны каркают громко, впереди ненастье. А вот чириканье воробьев указывает на потепление и стабильно хорошую погоду.
Именинники 27 апреля.
В этот день именины празднуют Антон, Валентин, Евстафий, Иван, Марианна, Мартин. Также нужно поздравить Христофора.