Красноярке грозит до 6 лет тюрьмы за покупки, оплаченные чужой картой

Жительница краевого центра может отправиться в места лишения свободы на срок до шести лет за оплату покупок средствами с чужой банковской карты.
Как сообщили в МВД, ранее не судимая женщина 1951 года рождения нашла карту на дороге по пути домой. Пенсионерка совершила шесть транзакций, потратив в общей сложности 7200 рублей.
Выйти на предприимчивую гражданку правоохранителям удалось в ходе оперативных мероприятий, предпринятых после того, как владелица карты — красноярка 1981 года рождения —обнаружила её пропажу и обратилась в полицию.
«В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ “Кража”. Расследование завершено. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в МВД.