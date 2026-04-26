Экономист Белянчикова назвала неочевидные причины блокировки наличных банкоматом

Существуют скрытые причины, по которым банкомат блокирует выдачу наличных. Об этом сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова.
Помимо износа карты или отсутствия денежных средств в устройстве, банк может заблокировать выдачу, заподозрив нечестные действия со стороны клиента. Основная цель блокировок — это борьба с мошенничеством и легализацией доходов, отметила она.
— Если с вашей карты пытаются снять крупную сумму в необычном месте — например, в другом городе или стране — банк сочтет это подозрительным и приостановит операцию до выяснения обстоятельств, — рассказала экономист агентству «Прайм».
Еще одним поводом для блокировки выдачи наличных является подозрение в отмывании денег. Речь идет о транзакциях, которые сильно отличаются от типичного поведения владельца счета, пояснила она.
Также Белянчикова рассказала, что делать, если банкомат не выдал купюры. Прежде всего, нужно изучить сообщения на экране. Если деньги списались, но не поступили в руки, то следует немедленно связаться с банком, сохранить чек и записать точное время и место инцидента. В случае отклонения операции из-за подозрений в мошенничестве надо позвонить на горячую линию и пройти идентификацию.
