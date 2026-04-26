Люлин: мы чтим память жертв техногенных катастроф и преклоняемся перед героями, участвовавшими в ликвидации их последствий

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратился к жителям региона в связи с Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Текст обращения распространила пресс-служба регионального парламента.
"Уважаемые нижегородцы! Каждый год 26 апреля отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Сегодня мы вспоминаем события 40-летней давности, аварию на Чернобыльской АЭС и воздаем почести героям-ликвидаторам — пожарным, военным, спасателям, врачам, инженерам, которые ценой своего здоровья и жизни предотвратили распространение радиации, спасли множество жизней.
Чернобыльская катастрофа — самая известная, но, к сожалению, не единственная. В 1948 году при неудачном запуске реактора пострадал коллектив ученых, в том числе руководитель атомного проекта СССР Игорь Курчатов. 18 января 1970 года на заводе «Красное Сормово» в Горьком произошла авария при строительстве атомной подводной лодки, в результате которой пострадали более тысячи человек.
Мы чтим память всех жертв техногенных катастроф и преклоняемся перед героями, участвовавшими в ликвидации их последствий!" — говорится в обращении.