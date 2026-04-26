Эксперт Батанов: человечество технически готово к ликвидации аварий на АЭС

Сейчас можно сделать то, о чем в 1986 году можно было только мечтать, отметил ликвидатор Чернобыльской катастрофы.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Техническое развитие человечества сделало людей готовыми к ликвидации возможных аварий на атомных электростанциях. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник — главный конструктор Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники, кандидат технических наук, ликвидатор Чернобыльской катастрофы Александр Батанов.

«Технически — да, конечно. Материалы другие, электроника другая, связь другая, вычисления другие. Сейчас можно сделать то, о чем в 1986 году мы могли только мечтать», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности человечества к повторению аварии, сопоставимой с Чернобыльской.

Тем не менее он отметил, что любая большая авария — это недетерминированная задача. «Ты заранее не знаешь, что именно разрушится, куда полетит обломок, где окажется источник, где будет проход, где машина застрянет, связь пропадет», — пояснил Батанов.

По его словам, для ликвидации аварий на АЭС нужен как набор машин разных классов, так и люди, которые умеют на месте понять задачу.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.