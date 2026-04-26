Дональд Трамп назвал себя вероятной целью стрелка в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп допустил, что был главной целью стрелявшего на торжественном ужине с корреспондентами Белого дома с его участием.
— Я думаю, да, — передает ответ главы государства на соответствующий вопрос телеканал Fox News.
Президента США экстренно эвакуировали из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы. Он также опубликовал фотографию нападавшего, которого удалось оперативно задержать.
Дональд Трамп уточнил, что вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт, однако был остановлен Секретной службой. По словам президента, хоть преступник, несший несколько видов оружия, был обезврежен, в зале прозвучали выстрелы.
Двоих служащих Национальной гвардии США в конце ноября 2025 года ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Пострадавшие военные были в критическом состоянии. Как произошла стрельба, кто в ней замешан и какова была реакция Дональда Трампа — в материале «Вечерней Москвы».