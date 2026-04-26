Эксперт Мирзоева: «афтершоки» чернобыльского заражения фиксируют до сих пор

«Воздействие аварии на Чернобыльской АЭС продолжается: образно говоря, афтершоки происходят до сегодняшнего дня. В первую очередь — в результате антропогенной деятельности в районе аварии, например, с 2010 года по 2014 год осушался водоем-охладитель атомной станции, того самого четвертого энергоблока, в результате чего вся вода сбрасывалась в реку Припять, которая впадает в Днепр. И когда с 2022 года был вновь открыт Северо-Крымский канал, мы обнаружили содержание радионуклидов от этого сброса! Фактически, их принесло по речной системе в растворенном виде, и значения удельной активности, например, стронция-90 были на уровне 1986−1987 годов», — рассказала Мирзоева в ходе семинара «40 лет после аварии на ЧАЭС: современные исследования и прогноз».