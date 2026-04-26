Эксперт Мирзоева: «афтершоки» чернобыльского заражения фиксируют до сих пор

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Распространение радионуклидов с Чернобыльской АЭС и прилегающих территорий не ограничилось аварией 1986 года, а продолжается до сих пор через различные источники, сообщила ТАСС руководитель Отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Наталья Мирзоева.
«Воздействие аварии на Чернобыльской АЭС продолжается: образно говоря, афтершоки происходят до сегодняшнего дня. В первую очередь — в результате антропогенной деятельности в районе аварии, например, с 2010 года по 2014 год осушался водоем-охладитель атомной станции, того самого четвертого энергоблока, в результате чего вся вода сбрасывалась в реку Припять, которая впадает в Днепр. И когда с 2022 года был вновь открыт Северо-Крымский канал, мы обнаружили содержание радионуклидов от этого сброса! Фактически, их принесло по речной системе в растворенном виде, и значения удельной активности, например, стронция-90 были на уровне 1986−1987 годов», — рассказала Мирзоева в ходе семинара «40 лет после аварии на ЧАЭС: современные исследования и прогноз».
Она добавила, что это — не последний случай распространения чернобыльских радионуклидов за пределы зоны аварии. Дело в том, что помимо самого энергоблока остаются и другие объекты, связанные с риском новых выбросов. Например, от водоема-охладителя остался котлован — и пока открыт вопрос, что с ним будет дальше, и будут ли попадать в атмосферу вещества с осушенной поверхности и распространяться в виде частиц на другие территории.
«То есть, Чернобыльская АЭС продолжает быть источником загрязнения не только для близлежащих районов, но и, судя по тому, что ученые фиксируют в мире, для всего земного шара», — подчеркнула собеседница агентства.
Об аварии на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.