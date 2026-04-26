«Протон-ПМ» направил иски к пермской структуре ОДК на 646 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иски АО «Протон ПМ» к АО «ОДК — Пермские моторы» на общую сумму более 646 млн руб. Информация об этом содержится на сайте сервиса «Электронное правосудие». Судя по карточкам дел, речь идет о взыскании задолженности по договорам, заключенным в период с 2021 по 2025 год. По крайней мере один из споров будет рассмотрен в закрытом судебном заседании.