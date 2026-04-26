В одних тапочках. Наркоман сбежал из рехаба и обнёс квартиру хабаровчанки

Жительница Центрального района Хабаровска вернулась вечером с работы и недосчиталась плазменного телевизора, зато обнаружила на полу чьи-то резиновые тапочки. Картина вырисовывалась абсурдная, однако стражам порядка понадобилось совсем немного времени, чтобы вычислить незадачливого визитера. Им оказался 23-летний приезжий из рабочего поселка Ванино, который приехал в краевую столицу с благой целью — вылечиться от наркотической зависимости, но что-то пошло не так. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Оставила дверь открытой.
Как рассказали в городской полиции, мужчина проходил лечение в одном из хабаровских реабилитационных центров. Дисциплина и строгий распорядок дня пришлись ему не по душе, и однажды днем пациент просто покинул заведение без намерения возвращаться. Зная, что в доме на улице Ленина живут его знакомые, ванинец отправился туда в надежде скоротать время. Хозяев на месте не оказалось, а в карманах было пусто, и мысль о дозе толкала на отчаянные поступки.
Подозреваемый принялся бродить по подъезду и методично дергать ручки дверей. Шанс улыбнулся ему в виде незапертой квартиры потерпевшей. Дело в том, что замок входной двери в жилище женщины с недавних пор барахлил и запирался только изнутри. Уходя на работу, горожанка на свой страх и риск оставляла дверь открытой.
«Ничего же не случится, кому я нужна?» — наивно полагала она.
Бросил тапочки.
Проникнув внутрь, злоумышленник устроил в комнате беспорядок и вынес плазменный телевизор стоимостью 30 тысяч рублей. Перед уходом он заботливо снял выданные в реабилитационном центре резиновые тапочки и переобулся в чужие кроссовки, найденные в прихожей. Именно резиновая обувь, брошенная на полу, и стала немой уликой, которая первой бросилась в глаза вернувшейся хозяйке.
Продать добычу, по словам задержанного, он не смог. По непонятной причине телевизор был попросту разбит и выброшен.
Официально.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Хабаровску задержали беглеца. Возбуждено уголовное дело о квартирной краже. Теперь строгий распорядок дня и закрытые двери ванинскому гостю обеспечены почти гарантированно — но уже совсем в другом учреждении.