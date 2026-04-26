Эксперт Крутовский: радиация меньше влияет на мутации, чем считали ранее

КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Влияние радиации при аварии на Чернобыльской АЭС на генетические мутации у человека меньше, чем считалось в 90-х годах прошлого века. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета, генетик Константин Крутовский.
«Изучение Чернобыльской аварии показало, что генетические последствия радиации у человека реальны, но гораздо сложнее и менее катастрофичны, чем предполагалось в 1990-е», — сообщил Крутовский.
По его словам, ранее считалось, что радиация, помимо мутаций в соматических (неполовых) клетках, вызывает также мутации у родителей в половых клетках, которые передаются детям. «Это остается верным и сейчас, но вопросы, какая доля этих мутаций, какая часть из них передается потомству, остаются во многом до сих пор открытыми. Особенно во многом непонятны эффекты относительно небольших доз облучения. Крупные исследования, например, Национального института рака США не обнаружили сильного увеличения числа обычных мутаций у детей ликвидаторов», — добавил Крутовский. При этом он подчеркнул, что радиация влияла прежде всего на людей, попавших в зону облучения, у них наблюдался резкий рост рака щитовидной железы, особенно у детей. Генетический анализ опухолей показал, что это связано с характерными мутации, вызванными двойными разрывами ДНК, что является последствием радиационного повреждения.
Также Крутовский отметил, что влияние аварии в Чернобыле на животный и растительный мир и экосистемы региона тоже неоднозначны. У некоторых видов наблюдаются признаки адаптации. Так, по словам профессора, у бродячих собак в Чернобыльской зоне не наблюдалось увеличения общего уровня мутаций.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению после аварии в Чернобыле подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.