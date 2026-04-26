Красноярцев предупреждают о штрафах и реальных сроках за поджог сухой травы

В краевом МЧС предупреждают об ответственности за неправильное сжигание сухой травы и мусора.
Пожарно-спасательные подразделения на загорание сухой травы реагировали 43 раза. Общая площадь составила свыше 183 га.
В ведомстве напоминают: за палы травы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В случае административной меры наказания грозит штраф:
от 5 до 15 тыс. руб. для граждан; от 20 до 30 тыс. руб. для должностных лиц; от 300 до 400 тыс. руб. для юрлиц.
Если нарушения правил сжигания сухой травы и мусора повлекли за собой тяжкий вред здоровью, смерть, уничтожение или повреждение лесных насаждений и имущества граждан, то виновное лицо понесет уголовную ответственность.
За выжигание сухой травянистой растительности, а также за несвоевременную уборку мусора, сухой растительности и нескошенную траву было возбуждено 50 дел об административных правонарушениях.
Краевое МЧС обращается ко всем жителям региона: «На природе будьте аккуратны и бдительны, не разводите костры на открытой местности с сухой травой, особенно в ветреную погоду!».