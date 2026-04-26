Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Волгоградской области

Гидрометцентр России продлил в Волгоградской области до 27 апреля оранжевый уровень погодной опасности из-за переувлажнения почвы. Избыточное количество воды наблюдается на метеорологических станциях Елань и Палласовка.

Оранжевый уровень опасности означает, что такая погода опасна, так как имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Переувлажнение почвы может привести к порче посевов, так как происходит вымокание и выпревание культур. Ранее неблагоприятный прогноз действовал до 25 апреля, а сейчас он продлен до 11:00 мск 27 апреля.

Кроме того, согласно оповещению МЧС, в Волгоградской области 26 и 27 апреля возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1…-3º в ночное время утром и ночью.