Плакаты с Шатуновым и белыми розами появились на его доме в Москве

Плакаты с изображением солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и белыми розами — по названию его главной песни — появились на доме на улице Кантемировская в Москве, где жил артист. Ранее у дома Шатунова высадили цветы в память о нем. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило РИА Новости.
Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. С 1986 по 1991 год он был солистом «Ласкового мая» — самой популярной на тот момент группы в СССР. После «Ласкового мая» Шатунов начал сольную карьеру, но ни он, ни группа уже не вернулись на прежний уровень популярности.
Осенью 2023 года на Троекуровском кладбище в Москве прошло открытие памятника Шатунову. Его вдова Светлана с детьми прилетела в Россию для открытия памятника. По словам женщины, памятник обошелся семье в 10 миллионов рублей.
Экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в ноябре 2025 года объявили в розыск по делу о мошенничестве. Его обвиняют в подделке документов о передаче авторских прав на песни коллектива. Ранее Разин судился за наследство с Шатуновым, а затем с его родственниками. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих скандалов.