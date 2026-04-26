Плакаты с Шатуновым и белыми розами появились на его доме в Москве

Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. С 1986 по 1991 год он был солистом «Ласкового мая» — самой популярной на тот момент группы в СССР. После «Ласкового мая» Шатунов начал сольную карьеру, но ни он, ни группа уже не вернулись на прежний уровень популярности.